Ce système s'appliquera aux entreprises qui émettent plus de 50 000 tonnes d'équivalents en dioxyde de carbone (CO2). Seules six entreprises se qualifient pour l'instant. Celles-ci sont actives dans divers secteurs, dont les mines, le transport de gaz naturel et la production d'engrais azotés.

Selon la ministre du Développement durable, Rochelle Squires, le document présenté lundi est une ébauche pour entamer des consultations avec les émetteurs qui seraient touchés.

La province veut créer ce système de tarification fondé sur le rendement pour permettre à ces entreprises de rester compétitives dans leur secteur et d'éviter qu'elles ne partent s'installer dans une autre province ou un autre pays tout en diminuant la production de gaz à effet de serre.

Les entreprises qui dépassent la quantité d'émissions permise pourront, soit payer 25 $ par tonne excédentaire émise, soit acheter des crédits aux entreprises qui ont produit moins d'émissions que permis. Les crédits non utilisés pourront par ailleurs être accumulés par les émetteurs. Fait à noter, les émissions permises pour chaque entreprise pourraient être diminuées de 2 % par année.

Les émetteurs les plus importants au Manitoba : Koch Fertilizer Canada : 688 159 tonnes de CO2 (2016);

TransCanada Pipelines : 258 559 tonnes de CO2 (2016);

Graymont : 130 624 tonnes de CO2 (2016);

Canadian Kraft Papers : 78 964 tonnes de CO2 (2016);

Husky Oil : 75 252 tonnes de CO2 (2016);

Vale : 60 641 tonnes de CO2 (2016)

Les entreprises qui émettent entre 10 000 et 50 000 tonnes d'équivalents en CO2 pourront faire une demande pour être soumises au système s'ils font partie d'un secteur à fortes émissions et dépendant du commerce international. Selon la ministre Squires, environ une douzaine d'entreprises pourraient remplir les critères pour adopter ce système, ce qui serait possible à partir de 2020.

Dépotoirs, usines de traitements des eaux, réseaux de distribution de gaz naturel, municipalités, écoles et hôpitaux seront exclus de l'application de ce système, puisqu'il ne s'agit pas d'établissements soumis aux pressions du commerce international.

Le gouvernement manitobain espère mettre en place ce système d'ici janvier 2019. La Saskatchewan et l'Alberta ont aussi entamé un processus pour adopter un système semblable.