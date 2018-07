Un texte de René Saint-Louis, journaliste à l'émission Le 15-18

« Un monde à part », tel est le slogan de Val-David.

Dans les rues, les Val-Davidois le confirment, le village de 5000 habitants ne fait pas les choses comme les autres et la politique municipale y a toujours été vécue de façon passionnée et intense.

Mais le mois de juillet a été chaud, très chaud, un peu trop peut-être. Dès le début du mois, un pamphlet anonyme est distribué par la poste à presque tous les habitants... presque tous, car sa distribution a été suspendue quand son contenu a été jugé diffamatoire envers la mairesse Kathy Poulin.

Écoutez le reportage de René Saint-Louis

Le titre du pamphlet : « Bévues, abus et irrégularités. Kathy Poulin une mairesse irresponsable qui dilapide les fonds publics et qui transforme notre coeur villageois en quartier urbain. » L'auteur du pamphlet exigeait sa démission.

Le débat s'est vite transporté au conseil municipal où de nombreux citoyens sont venus appuyer la mairesse le 10 juillet. Quand l'un des auteurs du pamphlet, Marc Blais, s'est présenté au micro pour demander la démission de Kathy Poulin, la séance a immédiatement été levée sous les cris de joie des citoyens qui appuient la mairesse.

Il faut noter que ce citoyen en question est le conjoint de la femme qui se présentait contre Kathy Poulin lors des élections de novembre dernier.

La mairesse de Val-David, Kathy Poulin Photo : Radio-Canada/René Saint-Louis

Kathy Poulin songe aujourd'hui à poursuivre en justice les auteurs du pamphlet. « Les avocats de la municipalité, dit-elle, estiment qu'il y a matière à poursuite en termes de diffamation. »

J'y ai songé parce que c'est important de défendre la démocratie et le respect des citoyens et ce n'est clairement pas ça qui se passe en ce moment. Cependant, ça implique l'argent de la municipalité. Et je pense que la réponse des citoyens de Val-David est la meilleure défense parce qu'ils se sont mobilisés, ils ont dénoncés abondamment. Kathy Poulin, mairesse de Val-David

Une campagne électorale qui se poursuit?

Quand on demande à Marc Blais s'il n'est pas en conflit d'intérêts dans cette histoire, car sa conjointe, Louise Arbique, était candidate aux dernières élections contre Kathy Poulin, celui-ci joue d'abord la carte du village. « Nous sommes dans un village ici, les choses se passent d'une certaine façon! »

On n'a pas d'intérêts politiques. Nous sommes des citoyens payeurs de taxes et on veut savoir où va notre argent. Nous n'avons pas de temps à perdre à regarder ces choses-là. À moins qu'on soupçonne des malversations. On n'a pas de temps à perdre. Marc Blais, citoyen de Val-David

Un marché public au coeur de cette bisbille

Le marché public de Val-David Photo : Radio-Canada/René Saint-Louis

Les tensions à Val-David tournent autour du marché public du village. La municipalité a fait construire des kiosques qu'elle loue au marché. Elle a aussi construit une place publique qui est utilisée par les marchands. Au total, si on tient compte des subventions gouvernementales, les contribuables de Val-David ont eu à débourser environ 300 000 $. La ville reconnait que cela aurait pu coûter moins cher et s'en est excusée.

Ce dossier date cependant de l'ancienne administration municipale. Kathy Poulin a été élue mairesse en novembre dernier, après avoir fait un premier mandat comme conseillère municipale. Elle soutient que la question du marché est devenue une obsession pour l'une de ses opposantes. Cette dernière, Sylvie Parent, tiendrait même une comptabilité parallèle de tout ce qui concerne le marché.

Sylvie Parent le confirme : elle tient bel et bien une comptabilité parallèle sur les coûts de la place publique et du marché. « Parce qu'on n'avait pas l'information, affirme-t-elle. Donc si vous ne nous donnez pas l'information, je vais demander des documents via la loi d'accès à l'information. Ça n'existe pas pour rien. Le gouvernement du Québec nous donne cet outil pour qu'on sache ce qui se passe dans nos municipalités. »

Marc Blais et Sylvie Parent Photo : Radio-Canada/René Saint-Louis

Et des demandes d'accès à l'information, Sylvie Parent en a faites des dizaines auprès de la municipalité. Elle s'est aussi adressée à l'Unité permanente anticorruption, l'UPAQ, et au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le MAMOT.

Lorsqu'on visionne les séances du conseil municipal, on s'aperçoit que la question du marché n'est pas la seule préoccupation de Sylvie Parent. À la séance du mois de juin par exemple, elle a pris la parole pendant près de 20 minutes pour poser des questions le marché, mais aussi sur le comité des finances de la ville, le comptoir postal, les budgets participatifs, ainsi que de nombreux petits projets communautaires.

Atmosphère politique toxique

La mairesse Kathy Poulin soutient que les assemblées publiques sont aujourd'hui kidnappées par une poignée de « citoyens déraisonnables » qui les utilisent comme plateforme politique. Les élus ont donc décidé de limiter le temps de parole des citoyens à trois minutes, comme cela se fait déjà la plupart des villes.

Elle affirme aussi que le climat de suspicion et de démagogie qui règne à Val-David mine le moral des élus. Pour l'assainir, elle a demandé conseil à la Ligue d'Action civique, un organisme qui aide les villes et les commissions scolaires à développer une bonne gouvernance.

Le président de la ligue, Rodolphe Parent, a visionné des séances du conseil municipal de Val-David. Sa première recommandation a été d'appuyer la décision des élus de limiter le temps de parole des citoyens.

Je lui ai recommandé d'avoir un meilleur règlement de gestion du conseil de telle sorte que paradoxalement, en restreignant le droit à la parole, on permette à plus de gens de prendre la parole. Rodolphe Parent, président de la Ligue d'Action civique

Rodolphe Parent va plus loin et estime que des gens profitent de la période de questions « pour continuer la période électorale parce qu'elle s'est achevée sur leur défaite ».

Il a aussi suggéré à la mairesse d'organiser des rencontres citoyennes dans un cadre moins formel que celui de l'hôtel de ville. Ces rencontres débuteront en septembre et auront lieu une fois par mois.