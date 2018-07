En 2017, la communauté d’Atikokan dans le nord-ouest de la province qui compte près de 3000 résidents a perdu ses succursales des banques CIBC et TD.

Le village dispose toujours d’une succursale de la Banque Royale du Canada, mais selon le maire Dennis Brown, la fermeture des deux autres banques aurait contribué au refus d’une caisse populaire, que courtisait le bureau de développement économique, de venir s’installer à Atikokan.

Ils se sont dit : "Si les banques ne veulent pas y être, pourquoi irions-nous?" Dennis Brown, maire d’Atikokan

Le retrait des établissements bancaires des petites communautés se fait de plus en plus remarquer, notamment à Dubreuilville et Beardmore, qui n'en ont plus du tout.

Le professeur d’économie de l’Université Simon-Fraser, Sean Markey, atteste de l’importance de la présence de banques au sein d’une communauté.

À part les emplois qui se perdent lorsqu’une banque disparaît, les gens qui y travaillent possèdent une grande expertise dont les communautés ont besoin pour pouvoir mener à bien des projets de développement , explique-t-il.

Les banques sont des institutions. Elles ont la capacité de solidifier l’ancrage de certains services dans le secteur commercial ou le quartier où elles s’implantent. Sean Markey, professeur d'économie à l'Université Simon-Fraser

Les services en ligne

Si la tendance est à la promotion des services bancaires en ligne, M. Markey souligne que leur accès n’est pas toujours garanti dans de nombreuses communautés qui n’ont pas encore d’Internet à haute vitesse.

Pour le maire Brown, à Atikokan où près de 40 % de la population est composée de personnes âgées, la méfiance générale envers les services bancaires en ligne est aussi un enjeu de taille.

Il y a plusieurs d’entre nous qui ne voulons pas faire cela à cause de tous les cas de fraude qui existent. Il faut qu’il y ait un endroit où l’on peut parler directement à un employé d’une banque. Dennis Brown, maire d'Atikokan

Le maire Brown compte toujours sur une intervention gouvernementale afin de freiner le phénomène.