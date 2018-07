À titre de comparaison, le taux d'insatisfaction est de 36 % parmi les jeunes Québécois francophones.

Plus de 57 % des participants de l'étude intitulée Santé mentale et maladies mentales des jeunes francophones de 15 à 24 ans venaient de l'Ontario.

Les résultats de l'étude

L'auteure de l'étude, la professeure Louise Bouchard, voulait dresser un portrait de la situation pour les jeunes francophones en milieu minoritaire au pays. Elle souligne que plus la prévention est faite tôt, meilleure sera la vie des jeunes.

Louise Bouchard, professeure à l'Université d'Ottawa et chercheuse à l'Institut du savoir Montfort Photo : Radio-Canada/Alexandra Angers

Moins on a un accès rapide à des soins, pire le problème peut devenir, donc c’est assez important d’avoir les ressources au bon moment -- et nous on rajoute dans la langue de la minorité. Louise Bouchard, professeure à l'Université d'Ottawa

Selon la chercheure, le monde compétitif actuel génère beaucoup de stress, ce qui a des conséquences importantes sur le développement humain.

La transition vers l’université

Marie-Pierre Héroux est la coprésidente du Regroupement étudiant franco-ontarien, la RÉFO.

La représentante de l'Université Laurentienne au RÉFO, Marie-Pierre Héroux, aimerait que son université offre plus de services de santé mentale en français. Photo : Radio-Canada/Carl Sincennes

Elle dit que le manque de ressources en santé mentale en français est quelque chose dont se plaignent beaucoup les étudiants. Dans les institutions postsecondaires en français et bilingues, les temps d’attente pour recevoir des services en santé mentale sont extrêmement longs , dit-elle.

J’ai une amie à qui c’est arrivé et elle a dû aller chercher de l’aide hors campus, mais le problème avec ces services c’est que souvent ils ne sont pas couverts par l’assurance qu’on a à notre université ou notre collège… alors encore là ça n’aide pas l’étudiant. Marie-Pierre Héroux, coprésidente de la RÉFO

De surcroît, parler de sa santé mentale est un sujet qui est très personnel. Même étant bilingue je ne me vois pas me confier ou parler à quelqu’un dans une autre langue que le français , dit-elle.

De plus, Mme Héroux ajoute que les francophones sont obligés de se déménager beaucoup plus que les anglophones, et que cela ajoute aux difficultés psychologiques des étudiants.

C’est aussi une question de droit et de justice -- les étudiants anglophones ont la chance de recevoir des services en anglais, pourquoi est-ce que nous on ne peut pas? On est quand même une des deux langues officielles. Marie-Pierre Héroux, coprésidente de la RÉFO

Une situation très triste

Gilles LeVasseur, professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa, note qu’un individu retourne toujours à sa langue maternelle lorsqu’il est en situation de crise

C’est donc d’autant plus important qu’on donne aux gens cette capacité-là de pouvoir communiquer en français , dit le professeur de l’université d’Ottawa, dit le professeur.

Gilles LeVasseur est professeur de droit et de gestion à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

C’est très triste qu’ils doivent passer au travers tant de souffrance pour avoir droit aux services de base. Gilles LeVasseur, professeur de gestion et droit à l'Université d'Ottawa

Selon lui, la solution à court terme est de créer des services par Skype ou Facetime.

Par contre, il ajoute que ces services ne sont pas élaborés en Ontario français, tandis qu’en Ontario anglais ils sont bien implantés , dit-il.

La ministre déléguée aux Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, a été contactée. Elle n'a toujours pas répondu aux questions de Radio-Canada.