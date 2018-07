Brendan Vesey, un chef du New Hampshire, cuisine le crabe vert depuis plusieurs années afin de lutter à sa façon contre sa prolifération sur la côte atlantique. Un permis a simplement été livré aux pêcheurs qui en ont fait la demande et, depuis, le cuisinier prépare des bouillons et des bisques à partir du petit crustacé.

Pour une espèce qui n’est pas supposée être ici et dont on veut se débarrasser, on n’a pas rien eu à faire, soutient M. Vesey. Le pêcheur a eu un permis qui ne coûtait pratiquement rien et tout ceux avec qui nous faisons affaires sortent des tonnes et des tonnes de crabes.

On savait que c’était sécuritaire, parce que c’était une espèce sauvage provenant de plans d’eau propres où d’autres fruits de mer sont récoltés , ajoute-t-il.

Les crabes verts sont présents au large des côtes de cet État depuis 200 ans. Ils font la lutte aux autres crabes et aux homards pour les sources de nourriture. Ils se nourrissent également de mollusques, ce qui menace les cultures. Il est pratiquement impossible de contrôler leur population puisque les crabes femelles peuvent pondre 185 000 oeufs par année.

Le chef de The Joinery, à Newmarket, une ville située à une trentaine de kilomètres de la côte atlantique, fait partie d'une organisation nationale qui se questionne sur les meilleures comportements à adopter pour être écoresponsable. Cuisiner représente une partie de la solution, selon lui.

On ne parviendra jamais à régler le problème des crabes verts seulement en les mangeant, mais si nous voulons nous débarrasser de quelque chose, je crois que la consommation humaine fait partie de la solution. Notre plus grand défi, c'est d'éduquer le consommateur , estime-t-il.

Les écrevisses à taches rouges sont présentes dans le lac Brome depuis 2011. Photo : Radio-Canada

Pas une décision finale

Dans le cas des écrevisses à taches rouges, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs persiste à dire que sa décision « n'est pas définitive » et qu'il souhaite obtenir plus d'informations avant de trancher sur la question.

On souhaite baser cette décision-là de gestion des espèces fauniques sur des faits scientifiques en connaissant très bien les impacts potentiels et avec une vision à l’échelle du territoire et de la province , explique le porte-parole du MFFP, Nicolas Bégin.

Ce dernier admet cependant que le Ministère n'est pas favorable à la commercialisation de l'écrevisse.

Selon nous, la pêche commerciale n’est probablement pas la solution à privilégier, parce qu’il y a un fort risque que l’effort de pêche proposé ne soit pas suffisant pour contrôler les populations d’écrevisses à taches rouges dans le lac Brome et pour prévenir l’envahissement du bassin versant de la rivière Yamaska , mentionne M. Bégin.