Un texte de François Vigneault

Avec la légalisation prochaine du cannabis à usage récréatif, les provinces recevront 75 % des revenus de la taxe d'accise fédérale. Les municipalités du Nouveau-Brunswick, elles, ignorent toujours quelle sera leur part du gâteau.

Mais ce qui serait équitable, à tout le moins comme point de départ, selon l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, serait de recevoir 33 % de ce qui sera perçu par le fédéral.

Après un an, on s'asseoit, on renégocie. Après deux ans, on renégocie, on s'ajuste en conséquence. Peut-être qu'au final, les besoins ça va être de 20 %, peut-être qu'ils vont être de 40 %, peut-être de 50 % , explique le directeur général de l'Association, Frédérick Dion.

Frédérick Dion, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

La légalisation du cannabis engendrera des coûts supplémentaires pour les municipalités, surtout du côté des forces policières municipales qui devront se doter de nouveaux équipements et suivre des formations pour faire respecter les nouvelles règles. Des coûts additionnels pourraient aussi provenir de la gestion des préoccupations et des plaintes des citoyens.

Inévitablement, dès qu'il y a un citoyen qui va se rendre au conseil municipal, qui va poser une question au conseil, il va y avoir des coûts nécessairement parce que le directeur général, les employés vont devoir faire du travail. Il va y avoir des avis juridiques de demandés , ajoute Frédérick Dion.

Préoccupations à Bathurst

La situation inquiète aussi le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, d'autant plus que la légalisation du cannabis entrera en vigueur le 17 octobre, soit en pleine préparation du budget en vue de la prochaine année financière.

Paolo Fongemie, maire de Bathurst. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Si les revenus ne sont pas transférés aux municipalités, elles devront augmenter leurs taxes foncières pour pouvoir absorber cette responsabilité-là. Le citoyen, le consommateur, il est doublement taxé , indique le maire.

La directrice des communications du ministère des Finances a fait savoir dans un courriel que le gouvernement poursuit ses discussions avec ses partenaires, mais sans préciser quand pourrait survenir une entente avec les municipalités. Une entente que les villes et villages souhaitent plus tôt que tard à l'approche des élections provinciales le 24 septembre.

Si on n'a pas une réponse d'ici je vous dirais la mi-août, on comprendra que le gouvernement a fait une croix sur le partage des revenus avec les municipalités et c'est une très mauvaise nouvelle pour nous , déplore Frédérick Dion.

Après cette date, très peu de décisions pourront être prises par les élus et l'appareil gouvernemental sera paralysé en partie, le temps que ne se déroule la campagne électorale, ajoute-t-il.