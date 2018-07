Un texte d'Olivier Roy Martin

Le service d'hélicoptère, c'est vraiment pratique pour les gens; ça prend 5 à 10 minutes [...] au lieu de 25 à 30 minutes par bateau , rapporte l'administratrice de la Municipalité Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent, Darleen Roswell-Robert.

Mais quand nous avons de [...] la brume, comme dans le mois de juillet, [...] ce n'est pas possible de prendre l'hélicoptère sauf pour une urgence , ajoute-t-elle.

La STQ, qui est responsable du traversier, met en cause des bris dans les deux nouveaux moteurs hors-bord qu'elle a acquis et installés sur le traversier pour environ 100 000 $ l'an dernier.

De toute évidence, ça ne s'est pas déroulé comme prévu , constate le conseiller en communication pour la Société des traversiers du Québec, Alexandre Lavoie. Notre objectif c'est d'offrir à la population le service qu'on doit offrir à cette période-ci de l'année qui est plus capacitaire que l'hélicoptère

Alexandre Lavoie affirme que son équipe a maintenant une bonne idée du problème mécanique. On fait toutes sortes d'analyses exhaustives pour être certain que la fiabilité sera au rendez-vous quand on va le remettre en service. Ceci dit, il y a des conditions particulières d'utilisation à la traverse de Chevery et de Harrington Harbour.

Harrington Harbour en Basse-Côte-Nord Photo : Radio-Canada/Louis Garneau

La STQ éponge une facture de plus de 75 000 $

Des bons de commande obtenus par la loi de l'accès à l'information montrent que la STQ a dépensé 76 805 $ pour réparer le traversier fabriqué par la compagnie ontarienne Hike Metal Products en 1989. Ces coûts incluent les pièces et la main-d'œuvre.

Depuis la mise en service du traversier en 2014, la STQ a dépensé un total de 115 157 $ pour des réparations et de l'entretien du NM Les Eaux Scintillantes. Ce montant exclut l'achat des deux moteurs hors-bord l'an dernier.

Les résidents voyagent gratuitement en hélicoptère depuis que le NM Les Eaux Scintillantes est hors service, selon Darleen Roswell Roberts. C'est la Société des traversiers du Québec (STQ) qui assume les coûts reliés à l'utilisation de l'hélicoptère. En temps normal, ce dernier sert seulement au transport médical et à la liaison entre les deux communautés pendant l'hiver et le printemps.

La STQ n'est pas en mesure actuellement de fournir les coûts engendrés par l'utilisation accrue de l'hélicoptère depuis le bris du traversier. À la fin de l'année financière 2018-2018, on sera en mesure de faire une comparaison entre le coût moyen que ça nous coûte d'exploiter l'hélicoptère et le coût de 2018 , explique Alexandre Lavoie.

Évidemment, le coût devrait être plus élevé, on ne fera pas de cachette, en raison du bris de cet été Alexandre Lavoie, conseiller en communication à la Société des traversiers du Québec

Retour du service bientôt?