À chaque nouvelle émission du programme satirique controversé Who Is America, une polémique surgit. Après deux politiciens faisant la promotion du port d’armes par des enfants ou un autre élu poussé à la démission après avoir baissé son pantalon pour faire peur aux terroristes, un détecteur de pédophiles et Roy Moore font cette fois parler d’eux.

Sacha Baron Cohen est redevenu Erran Morad, faux expert militaire israélien en lutte antiterroriste, pour piéger Roy Moore, invité à discuter de nouvelles technologies. Parmi les appareils évoqués, l’acteur évoque un détecteur de pédophiles à utiliser dans les écoles et les aires de jeu.

« Il doit être défectueux »

Sacha Baron Cohen souhaite alors en faire la démonstration : « On l’allume et parce qu’aucun de nous n’est un délinquant sexuel, rien ne va arriver ». En le passant sur Roy Moore, l’appareil se met alors à biper. « Il doit être défectueux », assure Erran Morad avant d’essayer l’objet sur un autre homme (sans aucun son déclenché) puis à nouveau sur Roy Moore (le bruit se fait réentendre).

« Avez-vous prêté votre veste à quelqu’un d’autre? », demande Cohen à Moore qui sort alors de sa réserve. « Ça fait 33 ans que je suis marié et on ne m’a jamais accusé de telles choses », dit l’ancien candidat au poste de sénateur de l’Alabama.

« Je ne suis certainement pas un pédophile, d’accord? Peut-être que la technologie israélienne n’a pas été développée correctement », déclare encore Roy Moore. Quelques secondes plus tard, il met fin à l’entrevue, ajoutant qu’il ne « soutient pas ce genre de choses ».

Ci-dessous la rencontre entre Roy Moore et Sacha Baron Cohen dans Who Is America (en anglais)

Les allégations autour de Roy Moore, soutenu par Donald Trump, avaient contribué à sa défaite historique le 12 décembre contre le démocrate Doug Jones.

Avant même la diffusion de Who Is America, Roy Moore avait publié un communiqué, affirmant avoir été piégé par Sacha Baron Cohen. Il y indiquait également vouloir peut-être poursuivre en justice l’humoriste.