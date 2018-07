Des espèces comme le palmier à chanvre, le palmier du Kumaon, le palmier aiguille et le Butia capitata se dressent dans le secteur Dartmouth : au parc Shubie, au parc du traversier Dartmouth-Halifax, aux Commons de Dartmouth, ainsi qu’à proximité de l’étang Sullivan.

Ces espèces sont résistantes au froid , dit le conseiller municipal Sam Austin, qui représente le district Dartmouth Centre. Elles sont natives de climats nordiques comme le Japon, ou d’endroits situés en haute altitude comme le nord de l’Inde, où elles sont régulièrement exposées à la neige et au gel.

Le conseiller municipal et urbaniste Sam Austin représente Dartmouth Centre. Photo : Radio-Canada/CBC/Haydn Watters

Ces neuf palmiers ont coûté 2619 $ et la Municipalité régionale d’Halifax les a achetés d’un fournisseur montréalais.

La réaction des citoyens est très positive, selon Sam Austin. Tout le monde semble les aimer. Ça fait sourire les gens , dit-il.

Une ou deux personnes nous ont demandé pourquoi ne pas planter des espèces natives, mais la Ville en plante des milliers chaque année, dans le cadre de notre programme de foresterie urbaine , remarque-t-il.

Mais ces arbres que l’on associe aux climats tropicaux peuvent-ils survivre aux hivers de la Nouvelle-Écosse ?

Un paléobotaniste qui étudie les palmiers a des doutes, mais ne ferme pas la porte à cette possibilité.

Ils sont audacieux , reconnaît le chercheur David Greenwood. Dartmouth a presque un climat qui pourrait permettre aux palmiers de pousser. C’est un peu froid, mais ça vaut le coup d’essayer.

Le paléobotaniste David Greenwood. Photo : Université de Brandon

M. Greenwood, qui est professeur de biologie à l’Université de Brandon, au Manitoba, est surtout inquiet pour l’une des espèces plantées à Dartmouth. Certainement ce palmier aiguille, ou Rhapidophyllum hystrix, qui vient de Floride, va mourir , croit-il.

En revanche, le palmier à chanvre et le palmier du Kumaon ont de meilleures chances de survivre au prochain hiver s’ils sont protégés adéquatement durant la saison froide, estime le spécialiste.

Les feuilles du palmier à chanvre peuvent être sérieusement endommagées si la température de l’air descend au-dessous de -12,5 °C et la plante mourra à -15 °C, explique M. Greenwood.

Les températures minimales sont environ de -8 °C en janvier à Dartmouth, ce qui donne une chance au palmier à chanvre. Un hiver plus froid que la normale pourrait lui donner du fil à retordre, et un froid extrême signerait son arrêt de mort.

Un pari qui n'est peut-être pas si risqué

La capitale de la Nouvelle-Écosse n’en est pas à ses premières expériences avec des plantes exotiques. Depuis le printemps, un agave (Agave americana) décore les Jardins publics. Sa floraison prochaine, qui a un temps semblé improbable après un début de saison plus froid que la normale, fait courir les foules depuis des mois.

Nous n’allons jamais commencer à planter des palmiers partout, car ce serait beaucoup de travail et ils ne font pas partie de notre environnement naturel. Mais en avoir ici et là, dans les parcs, donne la chance aux gens de voir des espèces exotiques , dit le conseiller municipal Sam Austin. C’est amusant et c’est beau, tout simplement.

Ce palmier près de l'étang Sullivan est l'un des neuf palmiers que l'on retrouve cet été à Dartmouth, dans la Municipalité régionale d'Halifax. Photo : Radio-Canada/Frédéric Wolf

En attendant, certaines études récentes laissent entrevoir un avenir ensoleillé pour les palmiers d’Halifax.

À l’état sauvage, les palmiers à chanvre survivent de mieux en mieux en des endroits au nord de leurs habitats naturels. Selon une étude dont David Greenwood est coauteur, ces arbres commencent à produire de jeunes pousses à des endroits où la température moyenne est de 2 °C à peine, durant le mois le plus froid de l’année.

M. Greenwood indique par exemple que cette espèce de palmier a commencé à produire de jeunes pousses à Salt Lake City, en Utah, qui n’est pas un État où on la retrouve habituellement.

Des palmiers à chanvre plantés sur l’île de Vancouver semblent bien se porter et le chercheur prédit qu’ils vont pousser naturellement dans les forêts du sud de la Colombie-Britannique d’ici 10 à 20 ans.

Le changement climatique laisse présager que l’expérience tentée à Halifax pourrait porter ses fruits… ou plutôt ses graines. M. Greenwood estime en effet que d’ici quelques décennies, les palmiers à chanvre donneront des graines et des jeunes pousses en Nouvelle-Écosse.

Les palmiers sont le canari dans la mine , illustre-t-il. Ils nous avertissent d’un climat qui change, ici au Canada et ailleurs dans le monde.

Avec les informations de Mairin Prentiss, CBC