Un texte de Caroline Bourdua

Les autorités surveillent la direction des vents de l'incendie baptisé Parry Sound 33 qui n'est plus qu'à six kilomètres de cette importante voie d'accès.

À cause de la baie Georgienne, ces vents sont plus élevés que dans d’autres secteurs.

S'ils devaient tourner, la Police provinciale de l’Ontario n’aurait pas le choix que d’arrêter la circulation, parce que la fumée réduit la visibilité.

Impact sur l’économie et les touristes

L’incendie qui affecte la région de Key River, dans la région de Parry Sound a un impact sur plusieurs commerçants même si ceux-ci ne sont pas directement touchés par le brasier.

L'interdiction de circuler sur l'eau ou de se rendre au chalet leur fait perdre des milliers de dollars.

C’est le cas de Jhaffar Khan, propriétaire de Key Marine Resort, tout juste aux abords de la route 69, cette route principale entre Toronto et la région de Sudbury, dans le Nord-Est ontarien.

M. Khan possède un terrain de camping, de petits chalets, une marina, une station-service et un dépanneur.

Nous sommes un accès direct à la baie Georgienne , dit-il.

Mais parce que plusieurs routes sont fermées, et les ordres d’évacuation pour les secteurs des rivières Key et Pickerel sont maintenus, les affaires ne sont pas bonnes pour lui.

Juillet et août sont mes plus gros mois et 80 pour cent de mon chiffre d’affaires est lié au tourisme , dit M. Khan.

La vraie bataille sera de voir comment je réussirai à survivre l’hiver prochain, ayant été privés de tant de revenus. Jhaffar Khan, propriétaire de Key Marine Resort

Sa seule consolation, servir le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, de même que les voitures-patrouilles de la Police provinciale de l’Ontario qui viennent faire le plein d’essence.

Nombre de feux de forêt en Ontario - Moyenne sur les 10 dernières années Photo : Radio-Canada/Ministère des Richesses naturelles

Jim et Kathy Shields sont propriétaires de Camp Doré.

Le site est situé au nord de Britt, là où plusieurs campements ont été installés par les pompiers forestiers.

Nous sommes ouverts, mais on ne peut accueillir de visiteurs, car il est interdit de voyager sur la rivière Key présentement , dit M. Shields.

Les feux de forêts font perdre des milliers de dollars à des commerçants dans la région de Britt, au nord de Parry Sound, en Ontario. Photo : Twitter/@ONforestfires

Sa marina compte environ 70 embarcations.

Le nombre de litres d’essence vendu est passé de trois mille par semaine, à environ 300.

Je fais deux pleins de bateaux présentement celui de la PPO et celui du MRNF , dit-il un peu découragé.

En temps normal, l’on compterait entre 50 et 100 véhicules dans mon stationnement. Depuis une semaine, j’en décompte seulement deux , dit il.

Camp Doré compte trois employés saisonniers.

Depuis des semaines, dit M. Shields, je les paie à ne rien faire et les licencier se traduirait par zéro revenu d’assurance-emploi cet hiver, pour eux. .

Selon lui, le gouvernement devrait s’impliquer.

Je passerais pour un homme mauvais, si je devais congédier ces personnes pour des raisons hors de mon contrôle. Jim Shields, propriétaire de Camp Doré

Comparaison de feux de forêt non maîtrisés en surface en Ontario - Chiffres au 30 juillet 2018 Photo : Radio-Canada/Ministère des Richesses naturelles

Lui qui habite la région depuis 30 ans dit n’avoir jamais vécu une telle situation.