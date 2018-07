Le rapport a été rendu public lundi par le coroner en chef du Comité d’examen, Gregory Forestell. Il n’indique pas les dates de décès des trois enfants, qui n’ont aucun rapport l’un à l’autre.

Nous ne pouvons pas donner de détails sur l’identité des enfants, mais nous pouvons dire que ces décès ne se sont pas produits au cours de la dernière année et qu’aucun d’entre eux n’était sous le programme de protection de l’enfance , assure Anne Mooers, des communications du ministère du Développement social.

Jeu d’étranglement

Le premier dossier examiné était celui d’un garçon âgé de 13 ans, décédé par asphyxie à la suite d’une compression du cou. Le coroner a conclu que le décès était accidentel.

Le comité a formulé la recommandation suivante en ce qui concerne ce cas :

Qu’un programme de sensibilisation soit mis en place ou qu’une séance d’information soit organisée à l’intention des élèves des niveaux intermédiaire et secondaire sur les dangers que présente le jeu d’étranglement .

Mort subite et fumée secondaire

Le deuxième enfant était un garçon âgé de huit mois dont le décès a été attribué au syndrome de mort subite et inattendu chez les nourrissons. L’exposition ambiante à la fumée de tabac a également contribué au décès de l’enfant.

Le comité a formulé la recommandation suivante en ce qui concerne ce cas :

Que le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournisse plus de renseignements concernant les dangers de la fumée du tabac et de la fumée secondaire aux parents et aux tuteurs chaque fois qu’un nouveau-né obtient son congé de l’hôpital .

Noyade dans une piscine extérieure

Le troisième enfant était un garçon âgé de deux ans qui s’est noyé. Il s’agissait d’un décès accidentel.

Le comité a formulé la recommandation suivante en ce qui concerne ce cas :

Que le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, dans le but de limiter l’accès des enfants aux piscines extérieures, adopte des mesures législatives pour exiger que des clôtures d’au moins quatre pieds (1,22 mètre), se fermant et se verrouillant automatiquement, soient installées des quatre côtés de toute nouvelle piscine creusée, hors terre et gonflable et que des mesures d’amélioration soient prises afin que ces piscines déjà existantes répondent aussi à cette exigence.

Les trois familles étaient connues du ministère du Développement social.