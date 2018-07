Cette initiative se veut collaborative, indique la province dans un communiqué. Les cinq projets qui seront mis en place ont été développés en partenariat avec plusieurs agences gouvernementales, des ministères, des corps policiers et des sociétés d’État. Les villes participantes sont Regina, Saskatoon et Moose Jaw.

« La conduite avec les facultés affaiblies est un problème important en Saskatchewan. Il est primordial que nous l’abordions avec tous les outils dont nous disposons parce que même un décès ou un blessé en raison de l’alcool au volant, c’est un de trop », indique la ministre responsable de l’Innovation, Tina Beaudry-Mellor.

Voici les cinq projets pilotes :

1. « Drive Dollars » - Des ardoises pour payer le taxi

Agence responsable : Innovation Saskatchewan

Description : Un seul établissement participe à ce projet pilote. Il s’agit du pub Victoria’s Tavern, à Regina. Les clients qui commanderont un verre se verront demander s’ils souhaitent ajouter un petit montant destiné à payer le service de raccompagnement, à la fin de la soirée. Le commerce fait affaire avec le service First Choice Designated Driver Service, qui déboursera une somme équivalente, tout comme le gouvernement, pour un maximum de 15 $ au total. Ce projet permettra d’évaluer si une contribution du gouvernement augmenterait la probabilité pour que les clients du bar planifient leur retour en toute sécurité.

2. Examen réglementaire des permis d'alcool

Agence responsable : Régie des alcools et des jeux de hasard de la province (SLGA)

Description : Deux questions supplémentaires ont été ajoutées à la demande de permis d’alcool. L’objectif est d’inciter les demandeurs à élaborer un plan pour que leurs clients rentrent chez eux en toute sécurité.

3. Des contraventions positives

Agence responsable : Société d’assurance de la Saskatchewan (SGI)

Description : Les policiers ne remettront plus que des contraventions pour conduite avec les facultés affaiblies, mais également des billets félicitant les conducteurs sobres, ou les chauffeurs désignés. Ces « contraventions positives » visent à encourager ces conducteurs à parler de leur expérience dans les médias sociaux en utilisant le mot clic #CareAboutImpaired. Les Saskatchewanais qui utiliseront le mot clic pourront remporter une carte cadeau VISA de 25 $ à 150 $.

4. Campagne encourageant la sobriété

Agences responsables : ministère des Services correctionnels et la police

Description : Ce projet est axé sur la communication d’impact à travers différents médias. D’abord, pour susciter l’engagement de la communauté, des policiers visiteront certains bars et pubs pour encourager les clients à planifier leur retour à la maison. Puis, une campagne sur les médias sociaux sera lancée dans le but de sensibiliser et de promouvoir une consommation responsable. La campagne utilisera le mot clic #howareyougettinghome. Un compte a été créé sur Twitter, Instagram et Facebook: @Sask0804, en référence à la date à laquelle cette campagne sera en vigueur, en plus d’être les limites du taux d’alcoolémie permis par le Code criminel.

5. Innovation en images : des dessins d’enfants sur les emballages

Agence responsable : SLGA

Description : Des dessins d’enfants seront imprimés sur les sacs d’emballage bruns des magasins d’alcool afin d’encourager les clients à prendre conscience et discuter des conséquences résultant de conduire avec les facultés affaiblies.

À l’issue de la période d’essai qui doit se terminer à la fin du long congé de la fête du Travail, en septembre, le gouvernement analysera quelles mesures ont le plus de potentiel de réduire le bilan de conduite avec les facultés affaiblies dans la province. La Saskatchewan demeure la province ayant le pire bilan en matière d'alcool au volant. En 2016, 57 personnes ont perdu la vie et plus de 460 ont été blessées dans des accidents causés par l'alcool ou la drogue au volant, selon SGI. Au cours des dernières années, la Saskatchewan a été classée province ayant la plus grande proportion d’infractions de conduite avec facultés affaiblies au pays, selon Statistique Canada.