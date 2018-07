Un texte d'Antoine Trépanier

Plus d'une vingtaine de patients étaient en attente d'une opération chirurgicale d'urgence au cours de la dernière fin de semaine à l'Hôpital de Hull. Certains patients ont attendu ou attendent toujours, depuis plusieurs jours, d'être opérés. Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, un manque de ressources durant la saison estivale et le nombre important d'interventions chirurgicales explique cette situation.

Le ministre Gaétan Barrette assure que toutes les interventions considérées comme une urgence majeure (quand la vie du patient est en danger) sont faites dans les délais requis en Outaouais, mais que la situation pour les opérations moins urgentes, comme des fractures, est anormale à l'Hôpital de Hull.

Il soutient que de telles situations surviennent périodiquement, mais que des ajustements sont nécessaires à l'Hôpital de Hull. Dans son intervention auprès de l'Hôpital, M. Barrette a demandé à ce que toutes les ressources soient utilisées au sein du CISSS de l'Outaouais pour réduire le temps d'attente, notamment en transférant des patients ailleurs au Québec ou en Ontario.

On va opérer les patients du CISSS de l'Outaouais, dans d'autres institutions [de la province], la question est tout à fait légitime et c'est ce qu'ils vont faire à l'intérieur de leur centre intégré. Si nécessaire, ils peuvent très bien aller à Ottawa, mais il est possible qu'à Ottawa, il n'y ait pas de ressources , a déclaré M. Barrette.

Par ailleurs, la direction du CISSS de l'Outaouais rencontrera la députée de Hull, Maryse Gaudreault, lundi après-midi pour trouver des solutions et éviter que cette problématique ne se répète dans le futur.

Depuis mercredi dernier, le personnel hospitalier réévalue les listes d'attente pour bien cibler les patients prioritaires.

En planifiant et en réévaluant la liste d'attente, on veut mieux planifier et prévoir, pour que les patients n'aient pas non plus de fausses attentes , a indiqué l'agente d'information au CISSS de l'Outaouais, Patricia Rhéaume.

Plus de détails à venir