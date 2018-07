Que les communautés autochtones jugent qu’on ne peut raconter leur histoire sans eux est « tout à fait légitime et je le comprends », a admis la dramaturge en entrevue à la radio de Radio-Canada, lundi matin. Sauf que le contexte de création ne permettait exceptionnellement pas cela avec Kanata, précise-t-il.

Michel Nadeau a décidé de s’exprimer publiquement sur la controverse en publiant un long texte sur sa page Facebook, dans lequel il parle en son nom personnel.

« Je trouve dommage qu’on n’ait pas vu en nous, et toute l’équipe, des alliés, des artistes qui tentent de faire la lumière sur une situation tragique auprès de leur public respectif, au-delà de nos appartenances réciproques, ce qui est une des missions de l’art. Je trouve dommage qu’on ait fait de nous des " Blancs " », écrit-il.

Michel Nadeau rappelle la genèse du projet, qui a vu le jour après que la fondatrice du Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine, ait offert sa célèbre troupe à Robert Lepage pour produire une pièce de son choix.

« Comme le Théâtre du Soleil fait souvent des spectacles influencés par des cultures orientales, Robert a dit que la cause autochtone l’intéressait. […] Quelle tribune extraordinaire de parler de ça avec le Théâtre du Soleil. »

Comédiens employés à long terme

Contrairement à bien des troupes, le Théâtre du Soleil est entièrement composé d'artistes travaillant à temps plein ensemble depuis des années.

La troupe n’emploie pas de comédiens pour quelques semaines ou quelques mois pour produire une pièce.

« C’est vraiment un esprit, c’est un corps », décrit Michel Nadeau. « On ne peut pas prendre des acteurs qui viennent d’ailleurs, les envoyer faire un atelier pendant 20 heures avec la troupe et les renvoyer chez eux. »

C’est ce qui fait qu’il n’y a pas eu d’acteurs autochtones engagés. Ce n’était pas de les exclure, ce n’était pas le contexte. Michel Nadeau, coauteur de Kanata

Rencontre divisée

Durant la rencontre entre Robert Lepage et les signataires de la lettre ouverte publiée dans Le Devoir pour dénoncer l’absence de comédiens autochtones, la réalité du Théâtre du Soleil a été bien comprise par les personnes issues du milieu du théâtre, affirme Michel Nadeau.

D’autant plus que Robert Lepage a révélé qu’un espace serait réservé annuellement aux artistes autochtones au Diamant, son théâtre en construction à Québec. Mais d’autres signataires de la lettre ouverte ont gardé la ligne dure selon laquelle la pièce ne devait pas se faire sans représentation autochtone, précise le dramaturge.

La pièce raconte comment, pendant 200 ans, le gouvernement canadien « s’est ingénié à faire disparaître carrément la culture autochtone », en plaçant notamment les enfants autochtones dans des pensionnats. « Pour nous, ce spectacle, c’était la métaphore de la perte d’identité d’un peuple. »

« Ce qui est le plus dommage dans toute cette histoire, c’est que 40 000, 50 000 personnes, peut-être plus, en France, en Europe, au Canada, au Québec, aux États-Unis et même en Asie ne pourront voir cette grande histoire de rencontres, d’amitiés, de transformation de l’un par l’autre, et de prendre conscience de ce que le Canada colonial a fait à toute cette grande communauté. L'occasion ne se représentera pas de sitôt », ajoute M. Nadeau.

« En espérant que quelque chose de positif sorte de tout cela et que cette pièce ne tombe pas dans les limbes de l’incompréhension », conclut l'homme de théâtre dans son texte.