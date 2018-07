La ZEC remarque que plusieurs personnes se baignent ou descendent la rivière à bord d'embarcations pneumatiques dans des zones interdites à la baignade, notamment des fosses à saumons.

Les fosses sont des lieux plus profonds, où le courant est moins fort et l'eau, plus fraîche. Les saumons s'y reposent lors de leur migration en rivière.

Avec le temps chaud et la température de l'eau plus élevée qui stressent le poisson, ces fosses deviennent d'autant plus importantes.

La ZEC demande donc la collaboration des baigneurs pour ne pas ajouter un stress supplémentaire aux saumons.

L'organisme affirme avoir donné des avertissements aux baigneurs.

