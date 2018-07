Des opérations nettoyage ont déjà eu lieu à différents endroits dans la province et les déchets, notamment du plastique, abondent. « On trouve de tout. Beaucoup de matières plastiques. On trouve des pneus, du métal, de la matière textile », lance d'entrée de jeu le cofondateur du projet, le Sherbrookois d'origine, Jimmy Vigneux.

« Le but c'est aussi de sensibiliser les gens à protéger nos cours d'eau et à consommer différemment. On se rend compte que l'usage de plastique unique finit par polluer tous nos cours d'eau. Il faut faire quelque chose rapidement », ajoute M. Vigneux.

Jimmy Vigneux, cofondateur de la Mission 10 tonnes. Photo : Radio-Canada/Raphaël Bouvier-Auclair

Le cofondateur est conscient que le Québec est une petite « parcelle dans l'ampleur du problème ». Mais selon lui, il faut commencer à l'échelle locale pour que les choses changent.

Corvées

Jimmy Vigneux invite les gens à organiser des corvées de nettoyage. La façon de faire est simple.

« Les gens peuvent le faire en groupe ou de façon individuelle. Ils ramassent des déchets, les pèsent, et nous envoient une photo sur Facebook en disant, par exemple, " j'ai ramassé dix livres de déchets ". Nous on met ça dans notre fichIer pour le comptabiliser », explique le cofondateur.

M. Vigneux estime à environ 1 500 le nombre de personnes qui ont participé à des corvées pour l'ensemble de la province depuis le début du projet.

L'activité à Sherbrooke se déroulera de 18 h à 20 h, mais le lieu reste à préciser. Jimmy Vigneux doit venir faire du repérage à Sherbrooke prochainement.