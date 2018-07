L’avocat gatinois Richard Leblanc explique que ces causes sont souvent rejetées, car il est très compliqué pour les citoyens d’apporter la preuve que la municipalité n’a pas effectué adéquatement des travaux d’entretien ou n’a pas apporté de corrections suffisantes à un problème identifié.

Les délais accordés aux contribuables sont aussi beaucoup plus courts lorsqu’il s’agit de poursuivre une municipalité. C’est un fardeau lourd, en premier il faut déposer un avis au greffier dans les 15 jours suivant la constatation du problème et l'ensemble des procédures doivent se faire dans un délai de six mois, alors qu’en temps normal on dispose de trois ans , précise-t-il.

Face à ce type de poursuites causées par les intempéries, les municipalités invoquent de plus en plus souvent les changements climatiques pour se dédouaner. Selon M. Leblanc, depuis une quinzaine d’années, on assiste de plus en plus fréquemment à ces épisodes météorologiques violents et cela entraîne nécessairement plus de dégâts. Les municipalités s’en servent pour faire annuler ces poursuites, même si les travaux d’entretien ou de mise aux normes n’ont pas forcément été réalisés .

Pour lui, les procédures légales ont peu de chances d’aboutir pour ces raisons invoquées. C’est davantage un problème d’ingénierie qu’un problème légal, il faut faire appel à des ingénieurs indépendants qui soient capables de prouver précisément, aux moyens de rapports techniques, si la municipalité est responsable , conclut-il.