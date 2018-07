C'est un meurtre qui a fait la une partout au pays et capté l'attention du public en raison de l'incompréhension et la peur qu'il a suscitées. Le 30 juillet 2008, un homme en décapite un autre sans raison apparente alors qu'ils sont en train de traverser le paysage calme et plat des Prairies.

Timothy McLean a été tué il y a 10 ans par Vince Li dans un autocar Greyhound en provenance d'Edmonton qui se dirigeait vers Winnipeg. Photo : Fournie par Carol de Delley

Cinq heures après le meurtre de l'homme de 22 ans, la police appréhende Vince Li, 40 ans, alors qu'il tente de s'échapper de l'autocar. Celui-ci est par la suite accusé de meurtre au deuxième degré, mais dit qu'il n'est pas criminellement responsable en raison de problèmes de santé mentale. Un psychiatre témoigne en ce sens et affirme que l'accusé entendait la voix de Dieu lui dire que Timothy McLean était un agent du mal et qu'il devait le tuer.

En 2009, un juge conclut que Li n'est pas criminellement responsable de ses actes et il est envoyé dans un établissement psychiatrique. Vince Li a depuis été réintégré dans la société et a changé de nom. Il vit au Manitoba et n'est plus soumis à une révision de ses conditions par les autorités judiciaires.

C'est un citoyen modèle , affirme le directeur général de la Société canadienne de la schizophrénie, Chris Summerville. Il vit chaque jour avec le regret de ce qu'il a fait. Il sait que c'est atroce et il ne se le pardonnera jamais.

Selon Chris Summerville, les risques de récidives sont de 7 % pour les personnes comme Vince Li, alors qu'ils sont de 47 % pour ceux qui sont libérés du pénitencier Stony Mountain à Winnipeg. C'est la preuve, selon lui, qu'il n'y a pas de raisons de s'inquiéter.

Vince Li arrive au tribunal à Portage la Prairie, le mardi 5 août 2008. Il a été reconnu non criminellement responsable d'avoir décapité un passager d'un autocar Greyhound. Photo : La Presse canadienne/PC/John Woods

La mère de la victime, Carol de Delley, s'oppose fortement à cette conclusion et se bat depuis plusieurs années pour changer les règles pour les personnes non criminellement responsables. Peut-être se sent-il mieux maintenant, mais mon fils est toujours mort , dit-elle. Et s'il arrête de prendre ses médicaments? Nous savons ce qu'il peut faire.

Une famille blessée, déchirée

Carol de Delley se souvient avoir été folle de rage quand on lui a annoncé le meurtre de son fils. Elle ne comprenait pas comment la Terre pouvait continuer de tourner, tandis que son monde s'était arrêté. Il s'est arrêté et ça m'a pris longtemps avant de vraiment vouloir me lever chaque jour.

Dix ans après le drame, la mère de Timothy McLean, Carol de Delley, visite régulièrement sa tombe. Photo : Radio-Canada/Justin Fraser

Le père de Timothy McLean, Tim McLean père, dit vivre la même chose. Il était déjà divorcé de la mère de son fils avant la tragédie. Il s'est fait tatouer le visage de son fils sur le coeur. On tente de tourner la page, mais c'est très difficile. Je ne pense pas qu'on le fera un jour.

Le souvenir de Timothy McLean reste particulièrement présent, puisque sa conjointe de l'époque a accouché de son fils moins de cinq mois après la tragédie. Pour Carol de Delley, son petit-fils est un cadeau de Dieu qui lui donne une raison d'aller de l'avant.

Un conflit à propos de la garde du garçon, maintenant âgé de 9 ans, assombrit toutefois la situation depuis 2009. Carol de Delley a obtenu la garde permanente de l'enfant en février 2016, et sa mère, Colleen Yestrau, ne l'a pas vu depuis 2018. Son grand-père a lui aussi été dans l'impossibilité de le voir en raison d'un différend avec son ex-femme, ce qui rend encore plus difficile la perte de son fils, selon lui.

Timothy McLean père montre une photo de son petit-fils prise sur la tombe de la victime. Il n'a pas vu ce dernier depuis plusieurs années en raison d'une dispute concernant sa garde. Photo : Radio-Canada/Jaison Empson

Des vies bouleversées pour les témoins du carnage

Les proches de Timothy McLean ne sont pas les seuls à vivre avec le poids de la tragédie du 30 juillet 2008. Chris Alguire, le chauffeur de camion qui s'est arrêté pour venir en aide aux passagers souffre du syndrome de stress post-traumatique, qui se manifeste chez lui par de l'alcoolisme et des épisodes de rage. Au moment du drame, il a barricadé la porte de l'autobus pour empêcher Vince Li d'en sortir et l'a vu décapiter sa victime. Chris Alguire dit ne pas comprendre comment le meurtrier a pu recouvrer la liberté et, par la même occasion, la possibilité de répéter ses actes.

Il y a d'autres témoins qui souffrent toujours. C'est le cas d'une passagère atteinte du syndrome de stress post-traumatique depuis ce jour fatidique. Elle est devenue mère quelques années plus tard, mais elle a perdu la garde de son enfant, car les travailleurs sociaux s'inquiétaient en raison de ses problèmes de santé mentale.

Une croix marque l'endroit où le meurtre de Timothy McLean est survenu sur l'autoroute Transcanadienne à l'ouest de Winnipeg il y a 10 ans. Photo : Radio-Canada/Karen Pauls

Elle dit faire encore des cauchemars et de la difficulté à utiliser le transport en commun et à faire confiance aux autres. Un tribunal lui a toutefois récemment donné un plus grand accès à sa fille, ce qui la motive à travailler sur sa personne.

Contrairement au chauffeur de camion, elle dit avoir une certaine sympathie pour Vince Li. À ses yeux, c'est un homme dont la maladie mentale n'a pas été diagnostiquée et non un monstre. Une perception qui n'est pas partagée par tous ceux qui vivent dans l'ombre du 30 juillet 2008.