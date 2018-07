Un drôle de personnage féminin est au cœur de cette série animée, destinée avant tout à un public adulte. Disenchantment suit les mésaventures de la princesse Bean, aussi fainéante que portée sur l’alcool. L’actrice Abbi Jacobson (créatrice de la série Broad City) prête sa voix à une jeune fille, qui a tout sauf un but dans la vie, mais qui refuse d’obtempérer lorsqu’on tente de la forcer à se marier.

Accompagnée par un démon, Luci (joué par Eric Andre) et un elfe miteux (Elfo, interprété par Nat Faxon), Bean s’enfuit et sème la zizanie à Dreamland, royaume où ses facéties la rendent impopulaire.

Ci-dessous, la bande-annonce (en anglais) de Disenchantment

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

« Bean brise les stéréotypes qu’on avait l’habitude de voir avec les princesses », explique Abbi Jacobson. Cette dernière a rencontré dimanche les membres de la Television Critics Association (Associations des critiques télévisuelles), aux côtés d’Eric Andre, de Matt Groening et de Josh Weinstein, coproducteur de la série.

De gauche à droite : Josh Weinstein, Abbi Jacobson, Eric Andre et Matt Groening. Photo : The Associated Press/Willy Sanjuan

Disenchantment semble empreint de l’humour décalé propre à Groening, bien que sa nouvelle fiction ait un rythme différent des Simpson, où les gags s’enchaînent. Cette fois, « on a été capables de laisser respirer [la série] un peu plus et c’est très satisfaisant », se réjouit-il. Dix épisodes composent la première saison, alors qu'une deuxième a déjà été commandée par Netflix.

Bean et ses deux acolytes croisent sur leur route des ogres, des esprits, des harpies et des lutins, autant de personnages que Groening avait dessinés pour Les Simpson avant de ne trouver aucune place pour eux dans sa série lancée en 1989.

Le créateur cite la belle folie du film Monty Python : sacré Graal! comme une grande source d’inspiration pour Disenchantment. Toutefois, il assure que le féminisme de Broad City a également eu une vraie influence sur sa série.

Josh [Weinstein] et moi sommes féministes, mais Abbi a clairement amené à un autre niveau les dialogues qu’on a écrits pour elle et les a même rendus meilleurs. Matt Groening

De son côté, Weinstein a mis de l’avant la diversité d’âge au sein de l'équipe de Disenchantment. Si l'on y retrouve quelques-uns des artistes à l’origine des Simpson et de Futurama, au moins la moitié des scénaristes de la nouvelle série a moins de 30 ans.