Un parapentiste qui pratique ce sport depuis 30 ans, Benoît Tremblay, a volé une heure avant l’accident hier. À voir les vagues, on savait qu'on allait se faire brasser à l'atterrissage. Il [la victime] a choisi de se poser sur l'écaille, ce qui était la bonne option, mais il aurait fallu qu'il abandonne son matériel plus vite ou qu'il se détache tout de suite , souligne-t-il.

Il était prisonnier de son matériel. Benoît Tremblay, parapentiste expérimenté

La victime de l’accident de parapente à Mont-St-Pierre s’était posée d’urgence sur cette plage avant d’être emportée au large. Photo : Radio-Canada

Une résidente de Matane, Guylaine Bélanger, a assisté au drame. Le vent a viré de bord. On l'a vu comme chavirer, virer, on l'a vu dans l'eau, on a vu qu'il essayait de s'en sortir, mais il était déjà trop tard , raconte-t-elle.

Ici, à Mont-Saint-Pierre, le vent est spécial, hier c'était incontrôlable et il n'y avait rien à faire. Guylaine Bélanger, témoin

Le président de la Corporation du Mont-Saint-Pierre, Jean-Sébastien Cloutier, explique que le parapentiste de 42 ans n'aurait pas eu le temps de se déharnacher de son parapente et aurait été projeté dans les eaux. Selon nos informations, l'homme était expérimenté.

L'identité du parapentiste n'a pas encore été dévoilée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

D'après les informations de Michel-Félix Tremblay