Samedi, lors de la première journée de compétition, Jérôme Gauthier, d'Amos, a récolté une médaille d'argent pour l'épreuve contre-la-montre minime masculin en vélo de montagne. Pour sa part, Solstice Lanoix d'Amos a pris la 5e position, alors que Louanne Côté, également d'Amos, a terminé 8e chez les minimes filles.

Le lendemain, Jérôme Gauthier est cette fois monté sur la première marche du podium lors de l'épreuve du cross-country minime garçon en vélo de montagne. Louanne Côté et Fanny Béliveau, toutes deux d'Amos, se sont respectivement classées 7e et 9e en cross-country minime fille en vélo de montagne.

Dans l'épreuve féminine du lancer du poids juvénile, Maxime Dallaire, de Lebel-sur-Quévillon, a remporté une médaille d'argent, dimanche, avec une distance de 13,59 mètres.

Autres performances

Soulignons également les performances de Jean-Thomas Crête-Bruneau de Val-d'Or et Malek Turgeon-Roy d'Amos qui ont terminé les épreuves du décathlon en 5e place et en 10e position.

Notons que les équipes de volley-ball féminine et masculine se sont toutes deux classées pour les demi-finales. L'équipe masculine s'est inclinée en demi-finale face à la Rive-Sud et jouera donc pour la médaille de bronze plus tard lundi.