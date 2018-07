Affrété par Air Canada, l'appareil, un Boeing 787, est resté coincé pendant plusieurs heures sur une voie de circulation en construction le long de la piste, selon la chaîne publique NHK.

Il n'a été remorqué que cinq heures plus tard.

L'avion transportait 210 passagers. Aucun n'a été blessé.

Plusieurs vols, cependant, ont été touchés. Six ont été annulés; d'autres ont été déroutés vers d'autres aéroports.

Situé à environ 70 km à l'est de Tokyo, l'aéroport de Narita est le deuxième en importance au pays, avec 40 millions de passagers et 250 000 vols par an.