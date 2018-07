Le Patro a reçu une réponse négative du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à la suite de sa requête. La nouvelle provoque une vague de mécontentement dans la communauté.

Il est impossible de cacher notre déception. Cela soulève beaucoup de questions; et nous veillerons à aller chercher des réponses. Extrait du communiqué publié sur Faceook par le Patro de Jonquière

Alors que l’objectif initial était d’amasser 100 000 $, l’organisme avait réussi à récolter 1,8 million de dollars. Le projet était évalué au total à 3 millions de dollars. Le reste de la facture devait provenir de Québec.

Un besoin pressant

Les installations actuelles du Patro situées sur la rue Saint-Dominique ne suffisent plus à accueillir tous les utilisateurs et ne répondent plus aux normes pour l’exercice de plusieurs sports.

Encore cet été, des jeunes n’ont pu s’inscrire au camp de jour en raison du manque de places.