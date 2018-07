Un texte d'Alain Labelle



À l’heure actuelle, le seul diagnostic fiable est réalisé à l’aide d’une tomodensitométrie, une technique d'imagerie médicale disponible dans les hôpitaux. En plus d'être coûteux, cet examen expose les patients à des irradiations.

Une goutte de sang suffit pour diagnostiquer un traumatisme cérébral léger. Si une ligne apparaît sous la ligne de contrôle, le blessé devra se rendre à l'hôpital. Photo : Université de Genève

Le saviez-vous? Pas moins de 85 % des traumatismes crâniens sont légers;

Trois millions de Canadiens se rendent chaque année à l'hôpital à cause d'un soupçon de traumatisme cérébral léger;

Les personnes victimes de traumatismes crâniens sont surtout des hommes âgés de 15 à 24 ans.

Nous nous sommes demandé s'il était possible d'isoler certaines protéines dont la présence dans le sang augmente en cas de traumatisme cérébral léger. Jean-Charles Sanchez, chercheur à Université de Genève

« Notre idée était de trouver le moyen de faire un examen rapide qui permettrait, lors d'un match de boxe ou de football par exemple, de dire si le sportif peut retourner sur le terrain ou si son état nécessite une hospitalisation. Tout le contraire du CT Scan, un examen qui dure longtemps et qui ne peut pas se faire n'importe où », explique le chercheur.

Une trousse d’analyse rapide

Ce test rapide nommé TBIcheck, mis au point par Jean-Charles Sanchez et ses collègues de l'Université de Genève, est inspiré du test de grossesse. En posant une seule goutte de sang sur la languette, il est possible de connaître le taux de certaines protéines dans le sang et ainsi diagnostiquer un traumatisme cérébral léger en quelques minutes.

Si une bande apparaît, le blessé doit aller passer un CT Scan, s'il n'y a rien, il peut rentrer chez lui sans risque! Jean-Charles Sanchez

Cette trousse doit être commercialisée l’année prochaine. Son arrivée pourrait permettre non seulement de désengorger les urgences et de libérer les patients d'attentes souvent longues, mais aussi d'économiser de l'argent en évitant des examens médicaux coûteux.

Le détail de ces travaux est publié dans la revue PLOS One.