Seuls les services essentiels sont maintenus, en cas de bris du réseau d'aqueduc, d'égouts ou advenant un bris de la chaussée par exemple. La collecte des déchets résidentiels sera cependant effectuée aux quatre semaines et celle des déchets commerciaux aux deux semaines.

Contrairement à la semaine dernière, les camps de jour sont annulés cette semaine. Les parents doivent donc se trouver un plan B.

« C'est certain que ça fait des insatisfactions. On a eu plusieurs appels, plusieurs discussions avec les gens. Il semble y avoir une bonne compréhension des faits. À ce stade-ci, je crois que les gens comprennent que la Ville, on ne pouvait pas donner le service », souligne le directeur général de la Municipalité, Martin Tremblay.

Les deux parties ne s'entendent pas sur les questions des salaires et l'ajout de primes à la retraite, comme demandé par le syndicat.

« Le point de vue c'est de demeurer positif et avoir confiance qu'on peut en arriver à une entente, mais on ne peut pas parler pour la partie syndicale. Nous, on a été clair dès le départ que l'ajout de prime à la retraite, question de principe, la Ville ne veut pas s'engager à mettre ce type de clauses dans la convention », explique le directeur général.

« C'est à voir si la position syndicale a changé. On le verra jeudi avec les discussions », conclut M. Tremblay.