Au Nouveau-Brunswick, indique par exemple la météorologue Jill Maepea, les températures en général pourront atteindre de 30 à 32 degrés Celsius, et l’indice humidex pourrait se situer entre 36 et 38.

Une alerte de chaleur est en vigueur pour l'Île-du-Prince-Édouard où les températures pourraient s'élever jeudi à près de 29 degrés Celsius et l'indice humidex pourrait atteindre 36

« Cette chaleur est causée par un anticyclone des Bermudes qui est situé maintenant un peu plus au nord que la normale, alors ç’a causé une circulation plus chaude et plus humide pour les Maritimes », explique Jill Maepea.

Quand au retour de températures plus fraîches, il ne faut pas s’y attendre avant encore quelques jours.

« Malheureusement, je ne peux pas déterminer la prochaine période avec des températures plus fraîches. Selon nos modèles, on peut s’attendre à ce que la chaleur probablement va rester ici pour les dix prochains jours ou moins », souligne-t-elle.

Conseils pour prévenir les malaises dans la chaleur

Environnement Canada recommande aux gens de boire beaucoup d’eau, même avant de ressentir la soif, et de rester au frais.

Les gens incommodés par la chaleur peuvent se rafraîchir à l'ombre des arbres, dans une piscine, sous la douche ou dans le bain, ou dans tout endroit climatisé comme un édifice public.

Les autorités recommandent aussi aux gens de vérifier l'état des personnes âgées de leur famille, leurs amis et leurs voisins.

Les personnes qui prennent des médicaments ou qui souffrent de problèmes de santé devraient se renseigner auprès d'un professionnel de la santé sur les risques lorsqu’il fait chaud.

Il ne faut jamais laisser des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné quand il fait chaud, ajoutent les autorités.