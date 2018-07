Un texte de Martin Toulgoat

Selon des visiteurs, qui préfèrent garder l’anonymat, la chaleur était insupportable ces derniers jours dans la petite salle qui permet à trois détenus à la fois de parler à leur proche.

À l’intérieur, un gardien m’a remis un bouton panique, en me disant que c’était pour l’avertir en cas de malaise si j’avais un coup de chaleur . Visiteur au centre de détention de Percé

Il n'y a ni climatisation ni buvette dans la salle.

Et le problème, c’est qu’on ne peut pas amener notre bouteille d’eau à l’intérieur, même si une vitre nous sépare de la personne qu’on visite , ajoute un autre visiteur.

Il n'y a aucune climatisation à l'intérieur de la salle des visiteurs à la prison de Percé Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Visites écourtées en raison de la chaleur

Certains visiteurs, qui avaient pourtant fait plusieurs heures de route, ont décidé de rester moins longtemps en raison de ces conditions à l’intérieur de la salle.

Lors de ma visite, il devait faire au moins 40 degrés Celsius à l’intérieur. C’était insupportable. Tellement, que j’ai dû écourter ma visite qui normalement dure une heure. Visiteur au centre de détention de Percé

Dans ce centre de détention, une thérapie de six mois est offerte, sur une base volontaire, à des délinquants sexuels qui purgent une peine de deux ans moins un jour dans un établissement provincial.

Le centre de détention de Percé peut accueillir 42 détenus pour une thérapie volontaire de six mois Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Le ministère de la Sécurité publique n'accordera aucune entrevue, mais, par courriel, l'un de ses porte-parole confirme qu'il n'y a pas de climatisation dans la salle des visiteurs.

Par contre, on assure qu'une salle de bain et qu'une buvette sont accessibles, à l'extérieur de la salle, pour les visiteurs qui en font la demande et qu'un ventilateur peut être mis à la disposition de ceux qui l'exigent.