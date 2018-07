Il est recommandé aux résidents et aux touristes des régions concernées de prendre les précautions nécessaires pour se protéger :

Songez à reporter toute activité extérieure à des heures plus fraîches de la journée;

Prenez des pauses fréquentes de la chaleur en passant des moments à l'intérieur dans des bâtiments climatisés (y compris les centres commerciaux et les piscines intérieures);

Buvez beaucoup d'eau et d'autres boissons non alcoolisées et sans caféine pour rester hydraté;

Évitez de laisser une personne ou un animal à l'intérieur d'un véhicule fermé, même pour une courte période.

L'avertissement vise notamment les régions de Whitecourt, Drayton Valley, Drumheller, Camrose et Okotoks. Photo : Environnement Canada

Veuillez aussi surveiller les symptômes de coup de chaleur ou d'épuisement causé par la chaleur, comme une température corporelle élevée, peu ou pas de transpiration, la confusion, l'évanouissement et la perte de connaissance.

Faites particulièrement attention aux personnes vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies pulmonaires ou cardiaques ou de problèmes aux reins, au système nerveux, de problème de santé mentale, ou de diabète, les gens qui travaillent à l'extérieur ainsi que les gens qui sont isolés socialement.

Des avertissements de chaleur sont émis lorsque des températures très élevées sont attendues et pourraient poser un risque accru pour la santé en causant des affections telles que des coups de chaleur ou de l'épuisement causé par la chaleur.

Lundi, une dépression commencera à traverser l'Alberta, apportant des orages et du temps plus frais pour mardi. Sur les secteurs sud-est de l'Alberta, on prévoit actuellement que les températures élevées seront de retour mercredi et jeudi.