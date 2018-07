Cette plante exotique envahissante se serait installée au Québec au moment de l'expansion du réseau routier, dans les années 1980. Memphrémagog Conservation a amorcé une bataille pour tenter de limiter et de retarder la propagation du phragmite.

L'organisme concentre ses efforts dans la baie Fitch, pour éviter que ça atteigne le ruisseau Bunker. Il souligne que la plante est toutefois présente un peu partout autour du lac.

« Le roseau commun a un réseau très dense de racines. Quand on les coupe, ou lorsqu'il y a une fragmentation, ça peut se déplacer par la machinerie ou l'eau, et ça peut aller se replanter ailleurs », explique le patrouilleur de Memphrémagog Conservation, Maxime Veillette.

Le patrouilleur précise que la destruction de cette plante est une opération « très ardue qui demande beaucoup d'ouvrage et qui doit être faite à répétition sur plusieurs années habituellement. Il y a beaucoup de recherches en cours et les techniques utilisées ça peut être soit l'utilisation d'herbicides ou le coupage. Nous, personnellement, au lac Memphrémagog, on y va à la main. On coupe les tiges qui sont sous le niveau de l'eau », ajoute M. Veillette.