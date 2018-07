L’ancienne urbaniste en chef de la Ville Reine a présenté sa candidature, vendredi dernier.

Elle affirme dans un communiqué avoir été motivée par la « gifle antidémocratique » du premier ministre Ford à l’endroit de Toronto.

Encore une fois, comme tant de fois dans le passé concernant des enjeux importants pour notre Ville, notre maire ne s’est pas battu pour Toronto. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase [pour moi]. Jennifer Keesmaat, candidate à la mairie de Toronto

Référendum, recours judiciaire?

Le maire Tory admet que M. Ford lui avait parlé dans le passé de son plan de réduire la taille du conseil municipal.

Mais jamais, ajoute M. Tory, le chef conservateur lui avait-il précisé que ces changements s’appliqueraient à la présente élection, alors que la campagne est déjà commencée.

Je ne savais pas du tout [qu'il allait faire ça], dit-il. C'est un processus bancal.

Le maire doit présenter lundi une motion devant le conseil réclamant un référendum, alors que M. Ford doit déposer à l'Assemblée législative son projet de loi pour faire passer le nombre de conseillers de 47 à 25.

Si le gouvernement provincial refuse d'organiser un référendum, dit M. Tory, le maire voudrait qu'une question à ce sujet soit ajoutée au bulletin de vote le 22 octobre, afin de reporter après le scrutin toute réforme de la carte électorale municipale.

Le maire ne ferme pas la porte non plus à un possible recours judiciaire contre la province. Une injonction permettrait de retarder toute réforme jusqu'après l'élection d'octobre, font valoir des experts légaux.