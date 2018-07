Dans la capitale Harare, de longues files d’attente s’étaient formées devant de nombreux bureaux de scrutin. À certains endroits, des électeurs se sont présentés des heures avant l’ouverture des portes, à 7 h, heure locale.

Les électeurs devaient voter pour un président, un député et un conseiller municipal, dans un scrutin où, pour la première fois, ne se trouvait pas le nom de Robert Mugabe. Au pouvoir pendant 37 ans, il a démissionné en novembre après un coup d’État qui s’est déroulé sans violence.

Les électeurs, qui ont exercé leur droit sous les yeux de milliers d’observateurs internationaux déployés pour l’occasion, devaient choisir entre 23 candidats à la présidence, un nombre record. Les observateurs n’avaient pas été autorisés par le régime Mugabe lors des élections tenues au cours des 16 dernières années.

Pour ces élections historiques, « il y a eu une forte participation, en particulier des jeunes », a déclaré le chef des observateurs de l'Union européenne, Elmar Brok, qui n'a pas signalé, en fin de journée, de cas de violence, alors que les scrutins de l'ère Mugabe avaient été régulièrement entachés de fraudes et violences.

Des centaines de Zimbabwéens font la file pour enregistrer leurs votes dans le quartier de Mbare, à Harare. Ils doivent choisir un président, un député et un conseiller municipal. Photo : Getty Images/LUIS TATO

Le dépouillement a débuté, parfois à la lumière de bougies ou de lampes à gaz. Les résultats sont attendus d'ici cinq jours.

Malgré le nombre élevé de candidats, la lutte se joue vraiment entre l’actuel président Emmerson Mnangagwa, ex-bras droit de M. Mugabe et chef de la ZANU-PF, et le chef du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), Nelson Chamisa.

Si aucun des deux hommes n'obtient plus de 50 % des suffrages, un second tour de scrutin aura lieu le 8 septembre.

Âgé de 75 ans, M. Mnangagwa est l’ancien chef des services de renseignements de M. Mugabe. Il dirige le pays depuis que son mentor a été évincé du pouvoir par l’armée, l’automne dernier.

Il n’a cependant jamais été plébiscité par les urnes et son élection pourrait lui conférer une légitimité populaire qu’il ne détient pas à l’heure actuelle.

Emerson Mnangagwa quitte le bureau de vote du quartier de Kwekwe, où il s'est rendu pour voter lundi matin. Âgé de 75 ans, l'ex-bras droit de Robert Mugabe dirige le Zimbabwe depuis un peu moins d'un an. Photo : La Presse canadienne/AP/Jerome Delay

Surnommé « le Crocodile », M. Mnangagwa affirme avoir tiré un trait sur son passé de cacique [personnalité nantie d'une fonction importante] du régime Mugabe. Il promet l’avènement d’une « nouvelle démocratie » et compte attirer des milliards de dollars en investissements pour relancer l’économie du pays.

Je peux vous garantir qu'il y a aujourd'hui au Zimbabwe un espace de démocratie tel que le pays n'en a jamais connu. Dans tout espace et pays démocratique, le peuple a le droit d'exprimer son point de vue, qu'il soit positif ou négatif. Emmerson Mnangagwa, président sortant et chef de la ZANU-PF

M. Mnangagwa a déclaré sur Twitter que des millions de personnes avaient voté pour « le respect mutuel et la paix ». Il a exhorté ses concitoyens à attendre patiemment que la commission électorale annonce les résultats.

Avocat devenu pasteur, Nelson Chamisa, 40 ans, n’a été investi candidat de la MDC que cet hiver, après la mort de Morgan Tsvangirai, leader historique de cette formation qui a été à l’avant-plan de la lutte contre le régime de Robert Mugabe.

Il n’est pas un néophyte en politique pour autant. Membre fondateur du parti, il en a dirigé l’aile jeunesse avant d’être élu député en 2003. Il a aussi été ministre des Communications dans un gouvernement d’union nationale, entre 2008 et 2013.

Nelson Chamisa, chef du Mouvement pour le changement démocratique, a voté lundi matin dans le quartier de Kuwadzana, à Harare. L'avocat et pasteur de 40 ans est le principal opposant d'Emmerson Mnangagwa. Photo : Reuters/Mike Hutchings

Doté d’un talent d’orateur hérité de ses formations, M. Chamisa incarne pour plusieurs la possibilité d’un renouveau démocratique, particulièrement pour les jeunes et les chômeurs, notamment dans les villes. M. Mnangagwa est connu pour être plus populaire dans les zones rurales.

La lutte entre les deux hommes s’annonce serrée. Un sondage publié il y a 10 jours par le groupe Afrobarometer, a crédité M. Mnangagwa d’environ 40 % des suffrages, contre 37 % pour son rival.

« J'espère un nouveau Zimbabwe », qui « offre des opportunités égales pour tous », a expliqué Lalita Mtetwa, une diplômée de 30 ans au chômage. « On a des millions de personnes éduquées sans emploi et vivant dans la pauvreté, seuls les riches sont dans une meilleure position », a-t-elle fulminé.

« J'ai voté pour Mnangagwa », a dit pour sa part Robina Mayobongwe, 80 ans, à bord d'une charrette tirée par un âne. « On ne peut pas faire confiance aux jeunes », a-t-elle estimé.

La présence d’observateurs internationaux a rassuré de nombreux électeurs.