John Ramsay et ses trois fils cultivent plus de 200 hectares de pommes de terre ainsi que des céréales, des pois biologiques et du chanvre dans leur ferme près d'Indian River, sur la baie de Malpeque.

Depuis quelques années, la famille d'agriculteurs utilise une technique de labourage qui rendrait le sol moins vulnérable à l'érosion. Cette technique incorpore les résidus végétaux et les laisse à la surface, ce qui sert de zone tampon durant les mois d'hiver.

Notre sol n'est pas remplaçable, et chaque fois que le vent souffle ou que l'eau s'écoule à travers le champ, si ce dernier n'est pas protégé, il finit par s'éroder. John Ramsay, agriculteur à l'Île-du-Prince-Édouard

Les Ramsay plantent également des cultures qui maintiennent le sol en place pendant l'hiver, principalement le seigle d'automne et la moutarde. Ces cultures permettent de prévenir l'érosion, disent-ils.

Ces différentes cultures auraient aussi pour effet d'enrichir la terre, selon les agriculteurs.

La diversité est la clé. Nous avons essayé de mettre plus d'espèces et de variétés différentes dans le sol pour briser les cycles des [insectes] ravageurs, pour essayer de nourrir le sol comme s'il s'agissait du bétail, explique Matt Ramsay, l'un des fils de John. Les protéines, le carbone et l'azote [...] augmentent l'activité métabolique de nos sols.

« Parcelle d'essai »

Le défi, pour John Ramsay et ses fils, est d'essayer de nouvelles techniques agricoles sans mettre leur ferme en péril. Ils ont leur propre « parcelle d'essai » dans la ferme où ils essaient de nouvelles cultures et techniques de plantation.

Il faut investir, apprendre, faire des erreurs et essayer de le faire sans mettre la ferme en péril. Matt Ramsay, agriculteur à l'Île-du-Prince-Édouard

La Commission de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard affirme que de plus en plus d'agriculteurs de la province, comme les Ramsay, mettent l'accent sur la santé des sols.

Les producteurs adoptent de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques de production pour faire de la santé des sols une priorité , précise le coordonnateur de la recherche et de l'agronomie, Ryan Barrett.

La ferme de la famille Ramsay fait partie d'un certain nombre de projets de recherche auxquels collaborent la Commission de la pomme de terre, le ministère de l'Agriculture de l'Île-du-Prince-Édouard et le ministère fédéral de l'Agriculture.