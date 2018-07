L’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario (UES) souhaite communiquer avec toute personne qui aurait été témoin de la collision survenue vendredi vers 14 h 30 entre un cycliste de 33 ans et un véhicule de police.

Selon les premiers renseignements préliminaires, le cycliste roulait vers l’est, sur la rue Second Est, dans la voie cyclable. Un véhicule de police banalisé circulait dans la même direction.

D’après le communiqué de l’UES, le véhicule de police a fait un virage à droite sur l’avenue Millville et est entré en collision avec le cycliste. Celui-ci a été conduit à l’hôpital pour le traitement d’une blessure grave.

L’UES croit qu’une berline rouge était arrêtée aux feux de circulation de la rue Second Est et de l’avenue McConnell au moment de la collision, et souhaite parler avec la personne qui était au volant de cette voiture.

L’UES demande aussi à toute personne qui aurait été témoin de cet incident d’appeler l’enquêteur principal au 1 800 787-8529. Les preuves vidéo liées à cet incident peuvent être téléchargées via le site Web de l’UES.

D’après les informations de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario