Lors de la dernière élection, seulement 4 sièges sur 24 ont été attribués à une femme.

« Je ne suis pas vraiment surprise, je suis déçue, mais je ne suis pas surprise qu’il n’y en ait pas plus depuis la dernière élection », déclare Amy Kishek, une avocate d’Ottawa qui milite pour la représentation des femmes en politique.

Elle explique qu’il existe toujours des barrières qui empêchent les femmes d’accéder à ces postes et que ces problèmes n’ont pas été réglés lors des quatre dernières années. Selon Mme Kishek, les facteurs expliquant cette situation sont l’éducation des enfants, les pressions financières associées à une campagne électorale et le fait que le conseil municipal est un milieu très masculin qui peut les dissuader de s’impliquer.

Les femmes assument souvent des rôles de leadership de façon différente, à travers les associations communautaires et les associations de locataires, mais au bout du compte, elles ne se présentent pas aux élections Amy Kishek, avocate à Ottawa et militante pour la représentation des femmes en politique

Retrait d’une candidate

Lilly Obina était l’une des seules femmes de couleur à se présenter à cette élection, mais elle s’est désistée le dernier jour de la période de nomination pour favoriser des candidats masculins partageant ses idées et éviter une répartition du vote pour défaire la conseillère sortante Diane Deans à Gloucester-Southgate.

Lily Obina s'est retirée de la campagne municipale le dernier jour de la période de nomination. Photo : Radio-Canada/CBC/Laura Osman

« Je regarde plus à la façon de pouvoir changer les choses dans notre circonscription. Je souhaite quelqu’un qui puisse aider mes enfants et mon quartier. Je pourrais être là pour représenter la diversité et le fait que je sois une femme, mais est-ce que cela aide vraiment? », dit-elle.

C’est cette faible représentation des femmes parmi les candidats qui a motivé l’ancienne présentatrice de nouvelles TV à Ottawa Carole Anne Meehan à se présenter dans la circonscription de Gloucester-Nepean-Sud. « Je ne pouvais plus continuer à dire que nous avons besoin de plus de femmes candidates aux élections municipales, si moi-même je ne donnais pas l’exemple », explique-t-elle.

L’avocate Amy Kishek affirme que des associations bénévoles travaillent en ce moment à aider les candidates qui éprouvent des difficultés lors de cette campagne. Elles espèrent les mettre en relation avec des responsables de campagne et les faire accéder aux financements pour améliorer la représentation des femmes au conseil municipal.

« Beaucoup de gens, particulièrement à Ottawa, sont très au fait de cette situation et pourtant personne ne semble s’attaquer au problème. C’est pourtant notre responsabilité à tous », déplore-t-elle.

De l'espoir dans certaines circonscriptions

Même si peu de femmes sont en lice, il y a tout de même une bonne chance que la Ville d’Ottawa compte plus de représentantes élues après le vote du 22 octobre.

Le nombre des candidates est plus élevé, environ 35 %, dans les quatre circonscriptions sans candidat sortant.

C’est notamment le cas dans la circonscription Innes, où 3 des 4 candidats confirmés sont des femmes. À Orléans, la circonscription compte un record de 4 candidates enregistrées sur un total de 17 candidats.

D'après les informations de CBC