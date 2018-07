La femme de 67 ans prenait part à une fin de semaine de formation en plongée sous-marine pour obtenir sa carte de plongeuse avancée.

On peut lire dans ce rapport qu'au deuxième jour de ce week-end de formation, Tasha Anne Johnson-Wallace effectue une descente d’environ 20 mètres avec un instructeur et d’autres plongeurs. Lors de la remontée, l’instructeur de plongée l’aide à faire une vidange de son masque, se tourne quelques secondes pour jeter un coup d'œil sur les autres participants et constate ensuite qu’elle n’a plus son détendeur en bouche.

L’instructeur tente de le lui remettre en bouche, mais n’y arrivant pas, il effectue une remontée d’urgence avec Tasha Anne Johnson-Wallace, qui est inerte.

Les manœuvres de réanimation et l’arrivée rapide des secours n’ont pas réussi à réanimer la plongeuse, dont le décès a été constaté à l’hôpital.

Une mort accidentelle, selon le coroner

Dans son rapport, le coroner Yvon Garneau estime que la mort de Tasha Anne Johnson-Wallace était accidentelle.

L’autopsie a décelé une rupture de parois alvéolaires dans ses poumons. Le pathologiste comme le coroner ont estimé que la femme a probablement subi un malaise pulmonaire causé par la pression sous l’eau.

En recensant les circonstances de la plongée, du malaise de la plongeuse et des manœuvres d'urgence qui ont suivi, le coroner n’a retenu aucune critique à l’endroit de l’instructeur de plongée.