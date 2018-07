Les travailleurs s'affairent à réaliser les derniers tests et ajustements qui permettront de démarrer la distribution d'eau potable d'ici quelques jours, selon le maire de Fermont, Martin St-Laurent.

Les travaux de la nouvelle usine avaient commencé l'été dernier. Le coût total du projet est de 11 millions de dollars.

Selon le maire St-Laurent, cette nouvelle usine d'eau était nécessaire pour Fermont.

« Nous, ce que l’on faisait, c’est que l’on prenait de l’eau de surface, on puisait l’eau dans un lac et on mettait seulement du chlore pour ensuite diriger ça vers le réseau de la ville, explique-t-il. Et il y avait une norme que l’on dépassait deux ou trois semaines dans l’année. Donc, on avait exigé de faire une usine d’eau. »

Le maire de Fermont, Martin St-Laurent Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

La réalisation du projet a été plus longue que ce qui avait initialement été prévu.

Avec les informations de Laurence Royer