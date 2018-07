Le quartier général du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick manquait tellement d'argent l'an dernier qu'il a demandé et obtenu une aide gouvernementale de 4700$ pour embaucher du personnel, et il avait tellement de factures échues qu'il a dépensé presque autant d'argent en frais de retards que pour le chauffage et l'éclairage.