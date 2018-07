Le rapport indique toutefois qu'un enchaînement de dysfonctionnements a provoqué la disparition de l'appareil, évoquant notamment le non-respect des procédures et des consignes.

« Nous espérons que ces erreurs ne se reproduiront pas et que des mesures ont été mises en place pour les éviter à l'avenir », a déclaré Grace Nathan, une avocate dont la mère, Anne Daisy, se trouvait à bord du Boeing 777 de la Malaysia Airlines.

Lors d’un point de presse, l’enquêteur Kok Soo Chon, qui a dirigé l’équipe de recherches, a d’entrée de jeu précisé qu’il ne s’agissait pas d’un « rapport final », mais plutôt d’un rapport se concentrant sur la sécurité.

« Nous avons établi que l’avion a changé sa trajectoire pour revenir en arrière, a-t-il indiqué. [Cette manoeuvre] n’était pas due à une anomalie du système ni au pilotage automatique; elle a été opérée de façon manuelle. »

Nous ne pouvons pas expliquer avec certitude pourquoi l’avion a dévié de sa trajectoire initiale. Kok Soo Chon, enquêteur en chef

« L’équipe n’a pas été capable de déterminer la réelle raison de la disparition du vol MH370 », a-t-il conclu.

Le vol MH370, qui assurait une liaison entre Pékin et Kuala Lumpur, est disparu avec 239 personnes à bord. Photo : Reuters/Stringer

Le capitaine lavé de tout soupçon

L’équipe d’enquêteurs, qui réunissait les autorités de sept pays différents, s’est d’abord concentrée sur les antécédents du pilote du Boeing 77 – un homme de 53 ans, marié et père de trois enfants. Selon Kok Soo Chon, Zaharie Ahmad Shah était un pilote très expérimenté, qui avait plus de « 18 000 heures de vol » à son actif.



Le capitaine n’avait aucun historique de maladie mentale ou de problème psychiatrique, et les extraits audio qui ont été étudiés par les enquêteurs ne laissent pas croire qu’il souffrait d’anxiété ou de stress lors du vol, a ajouté M. Soo Chon.



À ce stade-ci, l’hypothèse d’une interférence menée illégalement par une tierce partie n’est pas exclue, a-t-il ajouté.

La disparition du vol MH370, qui assurait une liaison entre Pékin et Kuala Lumpur le 8 mars 2014, avec 239 personnes à bord, est devenue l'un des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation.



En mai, la Malaisie a mis fin à des recherches sous-marines, à financements privés, de l'épave de l'appareil. Les recherches, qui ont couvert 112 000 km carrés dans le sud de l'océan Indien pendant trois mois, ont pris fin le 29 mai, sans résultats probants.

Il s'agissait de la deuxième grande opération de recherches après celle menée par l'Australie, la Chine et la Malaisie, qui a porté sur une zone de 120 000 km carrés et a pris fin l'an dernier.