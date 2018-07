« Il y a toujours 560 personnes bloquées : 500 se trouvent dans la zone [du lac] Segara Anakan et 60 autres, à Batu Ceper », a déclaré le directeur du parc national de Rinjani.

Deux hélicoptères ont été mobilisés afin d’évacuer les randonneurs et leur apporter de la nourriture.



En plus des touristes, les habitants de villages situés sur les pentes du mont ont aussi besoin d’aide, a fait savoir un responsable de l’agence de gestion des catastrophes dans le nord de Lombok. « Les dernières informations fournies par nos équipes sur le terrain indiquent que les familles bloquées sur le mont Rinjani seront évacuées aujourd'hui », a-t-il dit.



Lorsque le séisme de magnitude 6,4 a secoué l’île, 617 des 820 personnes présentes dans les environs du mont étaient des étrangers, a recensé un porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes. De ce nombre, 246 ont été évacuées dimanche. Par mesure de précaution, l’agence avait interdit l’accès au mont après le séisme.



Le tremblement de terre a fait au moins 16 morts, dont deux ont été rapportés lundi, et des dégâts importants sur l'île touristique, située à l'est de Bali.



Son épicentre était situé près du mont Rinjani, deuxième volcan actif le plus haut d'Indonésie et l'une des principales attractions de Lombok.