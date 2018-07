La descente a pu être amorcée après la découverte d'un chemin alternatif qui n'a pas été touché par les glissements de terrain.

Il est toutefois peu probable que les randonneurs, qui étaient plus de 500 à être coincés sur le mont Rinjani, arrivent au pied de la montagne avant la tombée de la nuit, ont précisé les responsables du dossier, estimant que l'évacuation durerait jusqu'à mardi.

Les opérations de sauvetage seront d'ailleurs suspendues à la tombée de la nuit, lundi.

Afin d'approvisionner les randonneurs bloqués, des hélicoptères de l'armée ont par ailleurs largué à Lombok de la nourriture et des boissons dans plusieurs endroits de la montagne.

« Pour les victuailles, ils peuvent encore survivre un ou deux jours », a déclaré à l'AFP Agus Hendra Sanjaya, porte-parole de l'agence de recherche à Mataram.

Des soldats indonésiens et des secouristes se préparent à évacuer les touristes et les habitants de villages sur les pentes du mont Rinjani, sur l'île de Lombok. Photo : Associated Press