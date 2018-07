Un reportage de Marie-Laurence Delainey

Corinne Crane et Geneviève C. Ferron travaillent dans le milieu de la danse contemporaine. Elles n'ont pas été victimes du Dr Roger Hobden, mais elles l'ont eu comme médecin durant plusieurs années.

« On est plusieurs, si ce n’est pas tout le milieu au complet, à avoir reçu un courriel de lui qui annonce qu’il est heureux de retourner travailler, comme si rien ne s’était passé, comme si ce n’était pas grave », déplore Mme Ferron.

« Moi, ça m’a happée. L’onde de choc que ça a fait dans le milieu, le fait qu’il soit reconnu coupable, ça m’a touchée énormément, parce que c’était mon médecin aussi qui me traitait, ajoute Mme Crane. Et là, de voir que la personne à qui j’ai fait confiance a posé ces gestes-là et là, il revient dans le milieu. »

Corinne Crane Photo : Radio-Canada

Roger Hobden est médecin depuis 40 ans. Il était considéré comme un spécialiste des problèmes de santé des artistes. Il travaillait avec de nombreuses écoles de danse et de cirque, entre autres.

En 1997, il a eu deux relations sexuelles avec une ballerine de 17 ans qu’il traitait alors qu’elle était à l'École supérieure de danse [aujourd’hui l'École supérieure de ballet du Québec].

Une plainte a été déposée plus tard, en 2012. La sentence est finalement tombée en 2016 : le médecin a été condamné par la cour criminelle à 9 mois de prison à purger dans la collectivité.

Le Collège des médecins du Québec (CMQ), de son côté, a choisi de le radier durant 15 mois.

Plusieurs peines écoulées simultanément

Le syndic reprochait aussi au médecin deux autres relations qui se sont déroulées en 1991 et 1999. Ces dernières n’ont pas fait l’objet d’accusations, car il s’agissait de patientes majeures.

À l’époque, la suggestion commune de l'avocat du Dr Hobden et du syndic de l'ordre faisait état de trois mois de radiation pour chacun des chefs concernant les personnes majeures.

Le conseil de discipline a statué que les périodes de radiation devaient être purgées concurremment donc, en même temps et non l’une après l’autre. C’est la raison pour laquelle la période de radiation a été de 15 mois et non de 21 mois.

Après avoir purgé sa peine, et avoir prouvé qu’il avait pris les mesures nécessaires pour éviter une récidive, le Dr Hobden a repris graduellement sa pratique. Depuis le mois d’avril, il travaille une demi-journée par semaine au CLSC des Faubourgs à Montréal. Dans une entrevue exclusive à Radio-Canada, l'homme de 64 ans dit reconnaître pleinement ses erreurs.

Ce sont des actes extrêmement graves que je regrette énormément. J’ai tiré des leçons depuis une vingtaine d’années. J’ai bien veillé à corriger mon comportement de façon à ne plus jamais faire de telles choses. Dr Roger Hobden

Il ajoute être suivi par un psychiatre depuis six ans et admet avoir réalisé, bien avant que la plainte ne soit déposée, qu’il avait commis une faute grave, particulièrement avec la patiente de 17 ans.

« Je me suis rendu compte que cette personne avait des vulnérabilités. À cause de ces vulnérabilités, cette personne a accepté d’avoir une relation amoureuse. Plutôt que d’avoir des relations amoureuses, j’aurais dû l’encadrer comme médecin », admet-il.

Le courriel

Il affirme qu'il a reçu de nombreux appuis lors de sa radiation et qu’il a envoyé le courriel concernant son retour pour informer les patients qui souhaitaient le revoir.

« J’ai fait un envoi très neutre et j’ai reçu des dizaines de courriels de gens qui voulaient me voir. Des gens, quelques personnes, ont dit : "Retirez-moi de la liste." »

Extrait du courriel envoyé par le Dr Roger Hobden à ses patients Photo : Capture d'écran

Changements au Code des professions

Le Dr Hobden a reçu sa peine 11 mois avant les changements du Code des professions au sujet des inconduites de nature sexuelle. Depuis le 8 juin 2017, le conseil de discipline doit imposer au professionnel une radiation d’au moins 5 ans, sauf si ce dernier le convainc qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée.

Le Collège des médecins travaillait depuis longtemps sur ces modifications. Il affirme que ce cas précis a été l’un des éléments utilisés pour que les « sanctions reflètent mieux la gravité de la nature de la dérogation déontologique ».

« Je pense que 15 mois c’était suffisant. La plus grande peine que j’ai eue et que je vais avoir, c’est le fait que cette infraction a été médiatisée », ajoute le Dr Hobden.

Tirer des leçons

Les jeunes femmes, quant à elles, souhaitent que le milieu des arts en général tire des leçons.

« On ne veut pas lui nuire à lui, on veut juste s’assurer que les gens sont protégés, que les jeunes filles dans les écoles qui ont 16, 17 ou 18 ans soient averties que ces situations ne sont pas normales », explique Mme C. Ferron.

Il faut s’assurer que ça ne se reproduise plus. Aussi que les victimes de cette personne ou d’autres, qu’elles aient une place pour parler, qu’elles n’aient pas peur de ruiner leur carrière. Geneviève C. Ferron

« On peut se mettre ensemble et se dire ce sont des situations inacceptables et on peut continuer d’en parler même si le dossier est clos et qu’il a purgé sa peine. On peut continuer à questionner ça », ajoute Mme Crane.

Geneviève C. Ferron Photo : Radio-Canada

Réaction du CIUSSS et du CMQ

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal dit, pour sa part, avoir un avis du CMQ certifiant que le Dr Hobden ne présente pas de risque de récidive.

« Le docteur opère une pratique très spécialisée dans laquelle il est une sommité. Il ne dispose pas de secrétaire, donc, à son retour, il a repris lui-même ses dossiers. Il a une clientèle fermée axée sur le locomoteur. Les usagers du système ont le droit de refuser les communications ou de se diriger vers un autre spécialiste », affirme le conseiller-cadre aux relations publiques au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Jean Nicolas Aubé.

Le Collège des médecins du Québec a quant à lui décliné la demande d'entrevue de Radio-Canada, mais dit ne pas voir de dérogation déontologique lorsqu’un médecin avise ses patients de son retour à la pratique après une période d’absence. Il rappelle qu’un patient insatisfait des services reçus peut faire une demande d’enquête au CMQ.