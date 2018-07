Un texte d’Alexandre Duval

« C’est vraiment une tradition au Festival des journées d’Afrique de dédier une journée spécifiquement aux femmes », indiquait le responsable de la logistique du Festival, Ndiame Guéye, au tout début de la soirée.

S’il souhaite le plus possible que sa programmation mette au moins 50 % de femmes en vedette, cette soirée entièrement dédiée aux femmes est une façon de montrer l’importance que l’organisation accorde à cet objectif, même lorsqu’il n’a pas pu être atteint.

Une danseuse de baladi au 23e Festival des journées d'Afrique, à Québec Photo : Radio-Canada

Après des prestations de baladi et de danse mexicaine, une formation musicale haïtienne fera danser la foule dès 21 h 30. L’une des membres du groupe, Samora, se disait très heureuse de pouvoir performer pour la première fois à Québec.

« On va présenter de la musique kompa, c'est notre style musical national. On va présenter la musique Racine, c'est notre style musical traditionnel. On va danser, on va s'amuser », annonçait-elle.

Il suffit de venir ce soir et on va vraiment voir ce que le groupe a à apporter! Samora, membre du groupe Artiz

Samora, membre du groupe de musique haïtienne Artiz Photo : Radio-Canada

Bilan positif

Encore une fois cette année, le Festival a honoré sa mission de promouvoir les artistes issus de différentes cultures, y compris de l’extérieur de l’Afrique, même si le nom de l’événement semble indiquer le contraire.

La programmation transportait en effet les spectateurs de la Colombie au Sénégal, en passant par la France, le Burkina Faso, le Mexique et Cuba, pour ne nommer que ces pays.

« On a eu une fréquentation massive du public, se réjouit Ndiame Guéye. La nature a collaboré. On a eu le beau décor pour danser sous les étoiles! »

Les gens sont venus s’éclater. Ils ont aimé les groupes. Ils ont aimé la musique. Ils se sont vraiment amusés. Ndiame Guéye, responsable de la logistique du Festival des journées d'Afrique

Ndiame Guéye, responsable de la logistique au Festival des journées d'Afrique Photo : Radio-Canada

M. Guéye n’est toutefois pas étonné de cette réception du public puisque l’un des critères de base dans le montage de la programmation est que les groupes invités soient capables de faire bouger les foules.

« Il faut vraiment que la musique soit rythmée, que le groupe soit dynamique, que le groupe fasse de l’interaction avec le public », résume M. Guéye.

Avec les informations de Tifa Bourjouane