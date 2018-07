Environ 200 personnes ont répondu à l’appel pour participer à l’activité annuelle, dont l’objectif est de créer des liens entre les Québécois d’ici ou d’ailleurs.

Selon Statistique Canada, 3,5% de la population trifluvienne est immigrante, ce qui représente un peu moins de 5000 personnes dans une population de 135 000 habitants.

Intervenante au SANA Trois-Rivières, Maude Fontaine croit que les Québécois ont un rôle actif à jouer dans leur intégration.

« Souvent, on dit : “Les immigrants doivent s’intégrer”. Non. [Ce sont] les Québécois qui doivent leur tendre la main et leur expliquer c’est quoi notre culture », plaide-t-elle.

Le pique-nique de dimanche était donc une occasion idéale pour créer des ponts.

D’après le reportage d’Élizabeth Ryan