La nouvelle saison des bleuets est attendue avec optimisme par l’Union des producteurs agricoles (UPA) de Chaudière-Appalaches.

La chaleur du mois de juillet a relégué aux oubliettes la fraîcheur du printemps, indique le responsable des communications, Frédéric Poulin.

On s’attend à une bonne saison. On a déjà 3 ou 4 jours d’avance sur la normale saisonnière. Frédéric Poulin, responsable des communications pour l'UPA de Chaudière-Appalaches

La saison du bleuet se joue depuis l’automne dernier, indique pour sa part Christian Lacroix, agronome du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

« Les bleuets qui sont sur les plans en ce moment se sont formés l’automne passé », explique l’expert.

« S’il fait trop froid, ça peut endommager les plants. Cette année, pendant le temps des fêtes et le début du mois de janvier, on avait eu deux semaines de froid assez intense et on a eu quelques frousses pour la survie de fruits qui étaient déjà sur les tiges de bleuets. »

Les défis de l’autocueillette

Devant un marché d’épiceries dominé par les producteurs de bleuets d’ailleurs au Canada et aux États-Unis, les bleuetières de Chaudière-Appalaches misent majoritairement sur le marché sur l’autocueillette.

« Quand on va dans les épiceries, ce qu’on voit encore majoritairement, c’est les bleuets qui viennent des États-Unis. Notre bleuet est encore meilleur », dit M. Lacroix.

Face aux autres compétiteurs, ils doivent mettre l'accent sur la promotion de leurs petits fruits depuis quelques années.

« Au début, les producteurs mettaient une pancarte au chemin "autocueillette de bleuets " et ça se vendait assez facilement, raconte M. Lacroix. Depuis quelques années, il faut redoubler d’efforts pour se faire connaître.

Les bleuets de Chaudière-Appalaches en chiffres : 70 bleuetières

210 acres de culture de bleuets

Plus d’un million de livres de bleuets produites annuellement

M. Lacroix indique que contrairement aux producteurs des fraises, les propriétaires de bleuetières ne possèdent pas d’association dans la région de Chaudière-Appalaches.

« Dans l’industrie du bleuet, on n’est pas encore rendu là, mais des groupes se sont formés. C’est en train de se discuter », souligne-t-il.