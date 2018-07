Un texte de Roxanne Simard

Des chars d'assaut aux véhicules blindés, en passant par les personnages en uniforme, Russell Paradis a réalisé une vingtaine de maquettes inspirées de la Seconde Guerre.

Pour réaliser chacune d’elle, l'homme de Chicoutimi passe de nombreuses heures à assembler et à peindre ses personnages ainsi que ses paysages. Il fait d’ailleurs plusieurs recherches afin de les rendre le plus réalistes possible.

« Je fais beaucoup de recherche sur internet, dans les livres et ensuite selon le sujet, je choisis les personnages qui vont être transposés. Quand j’ai trouvé mes personnages, je bâtis ma maquette en fonction de ça », précise-t-il.

Russell Paradis explique qu’il doit commander les équipements de guerre ainsi que les personnages sur des sites spécialisés et reçoit tout en pièces détachées.

Le casque, la tête, les jambes… il faut les couper, les coller et les peinturer. La grosse difficulté c’est de trouver la bonne couleur des uniformes surtout pour que ça corresponde à l’époque. Russell Paradis, maquettiste

Quant aux paysages, ils sont réalisés à la main.

« On fait les sapins avec de la corde qu’on défait en morceaux par exemple. On n’a pas besoin d’acheter de paysage déjà fait ou de maisons préfabriquées. »

Russell Paradis, qui réalise des maquettes depuis trois ans, a l'intention de poursuivre sa passion et ce n'est pas les idées qui manquent. Il prépare actuellement des maquettes sur la guerre civile anglaise.

L’exposition se termine le 31 août.