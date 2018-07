Après les petits fruits, les pommes et les vignobles, le gel printanier a encore eu des conséquences pour les agriculteurs du Nouveau-Brunswick.

Jean-Eude Chiasson, un agriculteur de l'Union nationale des fermiers, vit ce genre de pénurie pour la première fois depuis 1989. Il a seulement réussi à ramasse la moitié de ce qu'il récolte habituellement.

Jean-Eude Chiasson, un agriculteur de l'Union nationale des fermiers. Photo : Radio-Canada

Pour économiser du foin, il a dû nourrir ses vaches dans un pâturage.

On a été obligé de prendre un champ qu'on avait prévu de faire une récolte de foin (...) parce que les vaches n'auraient pas crevé, mais seraient restées beaucoup plus maigres. Jean-Eude Chiasson, agriculteur

L’effet domino

Si ce manque de foin affecte les bovins, il provoque d’autres problèmes.

« Plus les vaches ont moins d'alimentation, moins les vaux vont grossir et moins les vaux grossissent, à l'automne quand on va les vendre, on a un revenu qui est beaucoup moindre. »

Cette diminution de revenu contribue, entre autres, à l’appauvrissement des équipements agricoles.

La ferme de Jean-Eude Chiasson est une des dernières exploitations bovines dans la région.

Selon les informations de Mathieu Massé