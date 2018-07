Le député conservateur Peter Van Loan a annoncé dimanche qu'il quittait la vie politique pour retourner à la pratique du droit. Ancien ministre sous Stephen Harper, il avait géré les portefeuilles du Commerce international, de la Sécurité publique, des Affaires intergouvernementales et du Sport, en plus d'avoir été président de la Chambre. Il ne siègera plus aux Communes à compter du 30 septembre prochain.