La plupart des participants étaient des éducateurs canins et ils étaient une dizaine à prendre part à l'atelier de deux jours.

Le dressage des animaux de ferme peut certes avoir un aspect récréatif, mais c'est surtout le côté pratique qui facilite la vie des propriétaires.

C'est beaucoup moins stressant pour l'animal, c'est tellement plus facile pour nous! On peut améliorer les soins des animaux de cette manière-là. Zuzanna Kubica, intervenante en comportement canin

À un moment donné, il y avait une chèvre qui était malade et c'était tellement facile de la soigner à cause de l'entraînement qu'on avait déjà fait. On lui avait demandé “Slalom” et la chèvre se mettait entre nos jambes et on pouvait lui faire des injections , illustre Zuzanna Kubica.

Que ce soit une poule, un lama, une chèvre ou un lapin, il est facile de leur montrer des tours grâce à un système de récompense.

Tous les animaux c'est différent, mais ce que j'ai vraiment préféré, c'est voir l'évolution, explique une participante Célia Hay. En cinq minutes, les animaux ont compris quelque chose!

Les organisateurs espèrent pouvoir continuer à développer ce concept. L'entraînement des animaux de ferme pourrait gagner en popularité dans les prochaines années.

