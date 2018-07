La Grèce, la Californie et l'Ontario aux prises avec de violents incendies

Les vents, qui ont d'abord aidé les pompiers à garder le feu loin des zones plus peuplées, l'alimentent maintenant à un rythme inquiétant. Photo : Associated Press/Marcio Jose Sanchez

La Grèce fait face depuis lundi à l'incendie le plus violent que l'Europe ait connu depuis une centaine d'années et qui pourrait être d'origine criminelle. Le bilan est grimpé à 91 morts, dimanche, alors que le gouvernement est pointé du doigt pour son manque de préparation avant la saison des feux. Pendant ce temps, 12 000 pompiers étaient toujours mobilisés dimanche en Californie, notamment près de Redding dans le nord de l'État. Six personnes y ont perdu la vie dont deux pompiers ainsi qu'une femme de 70 ans et ses deux arrière-petits-enfants âgés de 4 et 5 ans.

Le Canada est aussi aux prises avec d'importants feux de forêt, cette fois-ci en Ontario. L'incendie Parry Sound 33 a forcé l'évacuation de Key Harbour et de la Première Nation de Henvey Inlet. Le parc provincial Grundy Lake a aussi été évacué pendant la fin de semaine.

Tempête tropicale au Japon, séisme en Indonésie

Plus de 1000 bâtiments ont été endommagés par le séisme qui a secoué l'île de Lombok, en Indonésie. Photo : AFP/Getty Images/AULIA AHMAD

L'Asie n'a pas été épargnée par les catastrophes naturelles alors que l'Indonésie a été durement frappée par un séisme d'une magnitude de 6,4, dimanche matin. C'est l'île touristique de Lombok qui a été particulièrement touchée : 14 personnes ont perdu la vie, 1000 bâtiments ont été endommagés et le gouvernement local a décrété l'état d'urgence pour 3 jours.

Au Japon, pendant que les habitants de la région de Chugoku peinent à se remettre d'inondations et des glissements de terrain meurtriers du début du mois, un typhon était attendu dimanche sur la côte. Des évacuations préventives ont été ordonnées par les autorités et des centaines de vols intérieurs ont été annulés.

Trump s'en prend aux démocrates et discute de fausses nouvelles avec le New York Times

Le président américain, Donald Trump, a écrit sur Twitter qu'il était disposé à fermer le gouvernement si les démocrates ne votaient pas pour davantage de sécurité aux frontières. Photo : Reuters/Joshua Roberts

Encore en fin de semaine, le président américain a été très occupé sur la plateforme Twitter. Dans un premier message publié dimanche, Donald Trump a prévenu les élus démocrates qu'il serait prêt à « fermer le gouvernement » s'ils ne donnent pas leur appui à la réforme présidentielle sur l'immigration qui implique la construction du fameux mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Dans un autre message, le président américain a annoncé avoir rencontré l'éditeur du New York Times pour parler des fausses nouvelles. Selon le président, les deux hommes ont longuement discuté de la quantité de fausses informations qui circulent dans les médias et comment ce phénomène a mené à l'expression « ennemi du peuple » pour désigner la presse. L'éditeur en question, Arthur Gregg (A.G.) Sulzberger, a toutefois démenti ces propos en indiquant plutôt qu'il avait vigoureusement mis en garde Donald Trump contre ses attaques répétées à l'endroit de la presse.

Élections au Cambodge, au Zimbabwe et au Mali

Robert Mugabe durant la conférence de presse tenue à sa résidence. Photo : Reuters/Siphiwe Sibeko

Scrutin controversé au Cambodge, alors que le premier ministre Hun Sen devrait aisément rester au pouvoir après avoir mené une dure répression contre ses opposants politiques. Les résultats définitifs ne seront pas proclamés avant la mi-août. Selon la commission électorale, la participation s'est élevée à 82,71 %. Les pressions sur l'opposition cambodgienne se sont fait sentir jusqu'à Montréal, alors que plusieurs personnes ont manifesté samedi pour demander à la communauté internationale de rejeter l'issue du scrutin.

En Afrique, le Zimbabwe et le Mali sont également en processus électoral. Le premier doit élire son président lundi et l'ancien chef d'État Robert Mugabe a invité les électeurs à renverser son ancien parti qui l'a poussé hors du pouvoir en novembre, après 37 ans de règne. Au Mali, les bureaux de vote ont fermé dimanche soir et la communauté internationale porte une attention particulière aux résultats de ce scrutin qui est jugé crucial pour la crise politique et militaire qui secoue le pays depuis plusieurs années. L'ONU y est d'ailleurs déployée pour faire face à la montée de groupes djihadistes violents dans le nord.

À la défense d'un site archéologique

Du haut du promontoire, la place forte dominait l’embouchure de la rivière du Cap Rouge. Photo : Courtoisie/Richard Fiset et Gilles Samson

Sur la scène nationale, un groupe de scientifiques lance un cri d'alarme pour sauver le site archéologique des premiers pas français en Amérique, près de Québec, menacé par des animaux et la nature. Des rongeurs et l'acidité de la terre abîment des artéfacts de la première occupation française en Amérique, enfouis à l’embouchure de la rivière du Cap Rouge.

L'ancien joueur des Expos Vladimir Guerrero rejoint le Temple de la renommée

Vladimir Guerrero Photo : The Canadian Press/Paul Chiasson

Dans un discours livré en espagnol, le voltigeur dominicain Vladimir Guerrero a remercié le Canada et Montréal de lui avoir permis d'atteindre les ligues majeures de baseball. Le joueur a été intronisé au Temple de la renommée du baseball majeur à Coopertown, dans l'État de New York, dimanche. Le joueur a disputé son premier match le 19 septembre 1996, à Montréal, et a joué sa dernière saison en 2011 avec les Orioles de Baltimore. Il a participé neuf fois au match des étoiles.

Bonne semaine!