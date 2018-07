Cette chaîne humaine a été organisée par la Fondation Cédrika Provencher, qui s'est associée pour la première fois cette année à l'événement Cosplay Fest.

Aux yeux du président de la Fondation, Henri Provencher, il s’agit d’un geste lourd de sens.

« Ce que la Fondation essaie de faire, c’est justement de structurer des choses comme celle-là, précise-t-il. D’impliquer des citoyens dans quelque chose autant en prévention, qu’en intervention et puis en recherche lorsqu’il arrive une disparition. »

Le promoteur du Cosplay Fest, Didier Mercadal, dit avoir été touché par l'histoire de Cédrika Provencher. C’est pour cette raison qu'il a décidé de contacter la famille et de s'associer à la cause des enfants disparus.

« On a la chance de pouvoir toucher un maximum de familles, de jeunes et d’enfants. Donc on trouvait ça très pertinent de s’associer avec eux pour sensibiliser le public d’une manière plutôt positive à leur cause », explique M. Mercadal.

La chaîne humaine a d’ailleurs été formée tout juste avant le défilé des enfants au Cosplay Fest.